Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 862'ye, yaralıların sayısı 2 bin 562'ye yükseldi. - Son Dakika

Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 862'ye, yaralıların sayısı 2 bin 562'ye yükseldi.

Fas\'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 862\'ye, yaralıların sayısı 2 bin 562\'ye yükseldi.
Son Güncelleme: 11.09.2023 22:18

Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 862'ye, yaralıların sayısı 2 bin 562'ye yükseldi.

Afrika ülkesi Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı yükseldi. Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül gecesi meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaşarak, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 862'ye, yaralıların sayısının ise 2 bin 562'ye yükseldiğini duyurdu.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELİYOR

Bakanlık açıklamasında, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 862'ye, yaralıların sayısının ise 2 bin 562'ye yükseldiğini belirtti.

4 ÜLKEDEN YARDIM TEKLİFİNE OLUMLU YANIT VERDİLER

Fas, şu ana kadar koordinasyon eksikliğinin çalışmaları olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle sadece İspanya, İngiltere, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin arama kurtarma ekibi gönderme teklifine olumlu yanıt verirken, gerekli görüldüğü durumda diğer ülkelerden de yardımların kabul edilebileceğini açıkladı.

TÜRKİYE'DEN 265 KİŞİLİK EKİP GİTMEYE HAZIR

Türkiye de Fas'a yardım teklif edenler ülkeler arasında yer aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Fas'tan uluslararası yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan toplam 265 personelin harekete hazır olduğunu belirterek, bin adet çadırın bölgeye ulaştırılması için yetkililerden çağrı beklendiğini aktardı.

FAS'TA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti. İçişleri Bakanlığı, bugün daha önce yaptığı açıklamada, depremde 2 bin 681 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 501 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 862'ye, yaralıların sayısı 2 bin 562'ye yükseldi. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 862'ye, yaralıların sayısı 2 bin 562'ye yükseldi. - Son Dakika
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