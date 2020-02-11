Fas'ta muhalefet partilerinden Başbakan Osmani'ye "siyasi reform" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fas'ta muhalefet partilerinden Başbakan Osmani'ye 'siyasi reform' çağrısı - Son Dakika

Fas'ta muhalefet partilerinden Başbakan Osmani'ye "siyasi reform" çağrısı

6 saat önce

Fas'taki iki sol eğilimli muhalefet partisi, Başbakan Sadeddin Osmani'ye siyasi reform çağrısında bulundu.

Fas'ta muhalefet partilerinden Başbakan Osmani'ye

Fas'taki iki sol eğilimli muhalefet partisi, Başbakan Sadeddin Osmani'ye siyasi reform çağrısında bulundu.

İlerleme ve Sosyalizm ile İstiklal Partisi, demokratik anlamda yaşanan sıkıntılar ve siyasi durumu ele almak üzere düzenledikleri toplantının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Başbakan'a siyasi katılımı güçlendirmek için reform çağrısında bulunan partiler, seçim sisteminin gözden geçirilmesi, siyasi partilerle diyalog ve istişareler yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Siyasi partilerin ve diğer kurumların anayasal konularda etkinliğinin azaltıldığına da değinilen açıklamada, demokrasinin güçlendirilmesi için siyasi partiler kanununun incelenmesinin önemine işaret edildi.

Fas'ta 395 sandalyeli parlamentoda üçüncü büyük güç olan İstiklal Partisi'nin 46, İlerleme ve Sosyalizm'in de 12 sandalyesi bulunuyor.

Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Marmaray'da kadından para çalan karganın sabıkası kabarık çıktı
Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan dünyaya İdlib çağrısı Sahte hesapla Tokat genelinde kar tatili ilan ettiler 30 yaşındaki genç evine gittiği arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Son Dakika Haberleri
01:41 Kadir İnanır aradığı adresi bulamadı!
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 02:42:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fas'ta muhalefet partilerinden Başbakan Osmani'ye "siyasi reform" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]