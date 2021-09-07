Üye Girişi
Fas'ta muhalefetteki İstiklal Partisi seçimlerde oylarını artırarak iktidar safına geçmeyi amaçlıyor - Son Dakika

Fas'ta muhalefetteki İstiklal Partisi seçimlerde oylarını artırarak iktidar safına geçmeyi amaçlıyor

07.09.2021 10:59
Fas'ta muhalefetteki İstiklal Partisi seçimlerde oylarını artırarak iktidar safına geçmeyi amaçlıyor, System.String[]

Fas'ta muhalefette yer alan ve hükümet içinde kendine yer bulmak isteyen partilerden İstiklal Partisinin Genel Sekreteri Nizar Bereke, 8 Eylül'de yapılacak seçimlerde Batı Sahra ve diğer bölgelerde kazanma şanslarının yüksek olduğunu düşünüyor.

Fas'ta muhalefette yer alan ve hükümet içinde kendine yer bulmak isteyen partilerden İstiklal Partisinin Genel Sekreteri Nizar Bereke, 8 Eylül'de yapılacak seçimlerde Batı Sahra ve diğer bölgelerde kazanma şanslarının yüksek olduğunu düşünüyor.

Nizar Bereke, partisinin seçim programı, seçmenlere vaatleri, koalisyona dahil olma ve diğer partilerle ittifak kurma gibi konularda AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Genel ve yerel seçimlerde partisine güvendiğini belirten Bereke, "İstiklal Partisinin, güneydeki illerde (Batı Sahra bölgesi) kazanma şansı yüksek zira parti, o bölgede Fas hakimiyetini savunduğu için oradaki halkın büyük kısmı partiye sempati besliyor." dedi.

Partinin önde gelen isimlerinin, güney illerindeki halk için çok şeyler yaptığına ve El-Uyun, El-Uyun es-Sakiye el-Hamra ve Ed-Dahle Vadi ez-Zeheb belediyelerinde büyük başarılara imza attığına dikkati çeken Bereke, bu bağlamda partinin, belediye başkanları aracılığıyla Fas'ın toprak bütünlüğünü korumak amacıyla Batı Sahra müzakerelerine katıldığına değindi.

İstiklal Partisinin, güney illerinde uygulanan ve başarı düzeyi yüzde 80'e ulaşan kalkınma programları çerçevesinde büyük çabalar sarf ettiğine işaret eden Bereke, bu bağlamda vatandaşa hizmet amacıyla diğer partilerle birlikte çalıştıklarını aktardı.

Bereke, "Yakın zamanda Uyun'da bir tıp fakültesi açılacak. Bu, tıbbi personel eksikliğinin giderilmesine yardımcı olacak. Tüm bu çalışmalar, partinin, gerek güneyde gerekse diğer illerde seçimleri kazanma şansını artıracak." dedi.

Partinin seçim programı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaklaşık 1 milyon Faslının orta sınıftan çıkıp yoksulların sınıfına girmesine neden olduğunu belirten Bereke, parti programı kapsamında gelir getirici projeler kanalıyla ve belirli bir süreliğine destek sunarak bu kişilere yardım etmeyi amaçladıklarını aktardı.

Bereke, seçim programının gençlerle ilgili ayağında ise yeni iş fırsatlarının oluşturulması, Mesleki Eğitim Ofisinin, İş Kurumuyla birlikte çalışmasının sağlanması, köylerde bilinçli, eğitimli ve işsiz gençlerin bulunmasından hareketle, iş bulma konusunda onlara yardımcı olacak mobil iş bulma bürolarının oluşturulmasının yer aldığını kaydetti.

Orta sınıfın mevcut hükümetin uygulamaları nedeniyle daraldığını söyleyen Bereke, bu kesimin eskisinden daha düşük hayat standartlarında yaşama korkusu taşıdığına dikkati çekti.

Bereke, orta sınıfı desteklemek için gelir vergisini düşürme ve ayda 4 bin dirhemden (yaklaşık 400 dolar) az geliri olan vatandaşları vergiden muaf tutmanın yanı sıra Kovid-19'dan ekonomik anlamda etkilenenlerin borçlarını yeniden yapılandırma sözü verdi.

Faslı siyasetçi, kurulacak hükümete liderlik etmeleri durumunda, bu programı uygulamaya koyacaklarını, koalisyon ortağı olma durumunda ise partinin bu taahhütlerinin bir kısmını hükümet programına dahil etmek için müzakerelere gireceklerini söyledi.

İttifak için öncelik partilerin politikaları

Kurulacak ittifaklar konusunda kırmızı çizgilerin, partilerden ziyade izledikleri politikalarla bağlantılı olduğunu ifade eden Bereke, şunları kaydetti:

"Eğer başka bir partiyle koalisyon kuracaksak, gıda ürünlerine zam yapılmasını isteyen, gıda sübvansiyonlarını kaldırmak isteyen partilerle ortaklık yapmamamız gerekiyor. İttifakların programlar üzerine yapılması lazım."

Partinin, 2016 seçimlerine nazaran bu seçimlerde oy oranını yükseltmesinin beklendiğini aktaran Bereke, "İstiklal, gücünü topladı. Halkın ona, programını uygulaması için bir şans vereceğini umut ediyorum." diye konuştu.

Bereke, un ve şeker fiyatlarına zam yapılmasını ve sübvansiyonların kaldırılmasını isteyenlerin önünü kesmeyi istediklerini, halkın ise daha da yoksullaşmasına karşı olduklarını dile getirdi.

İstiklal Partisi 395 sandalyeden oluşan Fas Meclisinde şu an 46 milletvekiliyle temsil ediliyor.

Hükümet, Eylül, Sahra, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta muhalefetteki İstiklal Partisi seçimlerde oylarını artırarak iktidar safına geçmeyi amaçlıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi 11:11 Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi Camdaki Kız'ın fragmanındaki 11:06 Camdaki Kız'ın fragmanındaki "Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?" sözlerine tepki yağıyor Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor 10:55 Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında 10:39 Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna yanıt verdi: Aceleci olmamak lazım Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif 10:30 Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif Son Dakika: Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı 10:09 Son Dakika: Kadınları kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Kadınların rızası vardı
Sahte aşı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı 09:26 Sahte aşı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı Son Dakika Haberi: Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi 08:34 Son Dakika Haberi: Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
11:16 Afgan kadınları "Özgürlük" sloganı ile Kabil sokaklarına indi, Taliban göstericilere ateş açtı
11:11 Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi
11:09 Takla atan araçtan kurtuldu! Sürücünün hayatını kaybettiğini zanneden yakınları, sinir krizi geçirdi
10:59 Son dakika! Dolar, güne yatay seyirde başlamasından sonra 8,28'den işlem görüyor
10:42 Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
10:38 Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna yanıt verdi: Aceleci olmamak lazım
10:30 Real Madrid'in yıldızı Marcelo'ya Fenerbahçe'den teklif
10:26 Güver uçurumunda define aramaya giden iki kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
10:20 Son Dakika: Yatırımcının yüzünü borsa güldürdü! Ağustos ayında en fazla kazandıran yatırım aracı borsa oldu
10:04 Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek
Afgan kadınları Afgan kadınları "Özgürlük" sloganı ile Kabil sokaklarına indi, Taliban göstericilere ateş açtı         
11:16
Takla atan araçtan kurtuldu! Sürücünün hayatını kaybettiğini zanneden yakınları, sinir krizi geçirdi Takla atan araçtan kurtuldu! Sürücünün hayatını kaybettiğini zanneden yakınları, sinir krizi geçirdi         
11:09
Son dakika! Dolar, güne yatay seyirde başlamasından sonra 8,28'den işlem görüyor Son dakika! Dolar, güne yatay seyirde başlamasından sonra 8,28'den işlem görüyor         
10:59
Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı Ağaca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı         
10:42
2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi 2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi         
10:33
Güver uçurumunda define aramaya giden iki kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı Güver uçurumunda define aramaya giden iki kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı         
10:27
Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek         
10:04
Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü         
08:52
Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı         
08:16
Son dakika... Meteoroloji uzmanları uyardı! Volkanik kış bekleniyor, dünya nüfusu tehlikede Son dakika... Meteoroloji uzmanları uyardı! Volkanik kış bekleniyor, dünya nüfusu tehlikede         
07:31
Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı         
07:28
60 merkezde yatan 952 yoğun bakım hastasının verileri açıklandı! Sinovac detayı endişelendirdi 60 merkezde yatan 952 yoğun bakım hastasının verileri açıklandı! Sinovac detayı endişelendirdi         
07:16
Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı         
00:10
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: PCR testi zorunluğu aşılı olanlara da getirilmeli Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: PCR testi zorunluğu aşılı olanlara da getirilmeli         
22:43
Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi         
21:12
Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi         
21:06
Soğukta kızını okula bırakmak için 40 bin TL'ye araç yaptı! Fedakar baba, aracın arkasına Atatürk'ün imzasını attı Soğukta kızını okula bırakmak için 40 bin TL'ye araç yaptı! Fedakar baba, aracın arkasına Atatürk'ün imzasını attı         
18:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 11:25:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fas'ta muhalefetteki İstiklal Partisi seçimlerde oylarını artırarak iktidar safına geçmeyi amaçlıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement