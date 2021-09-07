Fas'ta muhalefetteki İstiklal Partisi seçimlerde oylarını artırarak iktidar safına geçmeyi amaçlıyor - Son Dakika

Fas'ta muhalefette yer alan ve hükümet içinde kendine yer bulmak isteyen partilerden İstiklal Partisinin Genel Sekreteri Nizar Bereke, 8 Eylül'de yapılacak seçimlerde Batı Sahra ve diğer bölgelerde kazanma şanslarının yüksek olduğunu düşünüyor.

Nizar Bereke, partisinin seçim programı, seçmenlere vaatleri, koalisyona dahil olma ve diğer partilerle ittifak kurma gibi konularda AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Genel ve yerel seçimlerde partisine güvendiğini belirten Bereke, "İstiklal Partisinin, güneydeki illerde (Batı Sahra bölgesi) kazanma şansı yüksek zira parti, o bölgede Fas hakimiyetini savunduğu için oradaki halkın büyük kısmı partiye sempati besliyor." dedi.

Partinin önde gelen isimlerinin, güney illerindeki halk için çok şeyler yaptığına ve El-Uyun, El-Uyun es-Sakiye el-Hamra ve Ed-Dahle Vadi ez-Zeheb belediyelerinde büyük başarılara imza attığına dikkati çeken Bereke, bu bağlamda partinin, belediye başkanları aracılığıyla Fas'ın toprak bütünlüğünü korumak amacıyla Batı Sahra müzakerelerine katıldığına değindi.

İstiklal Partisinin, güney illerinde uygulanan ve başarı düzeyi yüzde 80'e ulaşan kalkınma programları çerçevesinde büyük çabalar sarf ettiğine işaret eden Bereke, bu bağlamda vatandaşa hizmet amacıyla diğer partilerle birlikte çalıştıklarını aktardı.

Bereke, "Yakın zamanda Uyun'da bir tıp fakültesi açılacak. Bu, tıbbi personel eksikliğinin giderilmesine yardımcı olacak. Tüm bu çalışmalar, partinin, gerek güneyde gerekse diğer illerde seçimleri kazanma şansını artıracak." dedi.

Partinin seçim programı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaklaşık 1 milyon Faslının orta sınıftan çıkıp yoksulların sınıfına girmesine neden olduğunu belirten Bereke, parti programı kapsamında gelir getirici projeler kanalıyla ve belirli bir süreliğine destek sunarak bu kişilere yardım etmeyi amaçladıklarını aktardı.

Bereke, seçim programının gençlerle ilgili ayağında ise yeni iş fırsatlarının oluşturulması, Mesleki Eğitim Ofisinin, İş Kurumuyla birlikte çalışmasının sağlanması, köylerde bilinçli, eğitimli ve işsiz gençlerin bulunmasından hareketle, iş bulma konusunda onlara yardımcı olacak mobil iş bulma bürolarının oluşturulmasının yer aldığını kaydetti.

Orta sınıfın mevcut hükümetin uygulamaları nedeniyle daraldığını söyleyen Bereke, bu kesimin eskisinden daha düşük hayat standartlarında yaşama korkusu taşıdığına dikkati çekti.

Bereke, orta sınıfı desteklemek için gelir vergisini düşürme ve ayda 4 bin dirhemden (yaklaşık 400 dolar) az geliri olan vatandaşları vergiden muaf tutmanın yanı sıra Kovid-19'dan ekonomik anlamda etkilenenlerin borçlarını yeniden yapılandırma sözü verdi.

Faslı siyasetçi, kurulacak hükümete liderlik etmeleri durumunda, bu programı uygulamaya koyacaklarını, koalisyon ortağı olma durumunda ise partinin bu taahhütlerinin bir kısmını hükümet programına dahil etmek için müzakerelere gireceklerini söyledi.

İttifak için öncelik partilerin politikaları

Kurulacak ittifaklar konusunda kırmızı çizgilerin, partilerden ziyade izledikleri politikalarla bağlantılı olduğunu ifade eden Bereke, şunları kaydetti:

"Eğer başka bir partiyle koalisyon kuracaksak, gıda ürünlerine zam yapılmasını isteyen, gıda sübvansiyonlarını kaldırmak isteyen partilerle ortaklık yapmamamız gerekiyor. İttifakların programlar üzerine yapılması lazım."

Partinin, 2016 seçimlerine nazaran bu seçimlerde oy oranını yükseltmesinin beklendiğini aktaran Bereke, "İstiklal, gücünü topladı. Halkın ona, programını uygulaması için bir şans vereceğini umut ediyorum." diye konuştu.

Bereke, un ve şeker fiyatlarına zam yapılmasını ve sübvansiyonların kaldırılmasını isteyenlerin önünü kesmeyi istediklerini, halkın ise daha da yoksullaşmasına karşı olduklarını dile getirdi.

İstiklal Partisi 395 sandalyeden oluşan Fas Meclisinde şu an 46 milletvekiliyle temsil ediliyor.