Fas'ta muhalif lider Benkiran, Başbakan'ın istifası yönündeki taleplere karşı çıkıyor - Son Dakika

Fas'ta Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Başkanı ve eski Başbakan Abdulilah Benkiran, Başbakan Aziz Ahnuş'un istifası yönündeki taleplere itiraz ettiğini söyledi.

Eski iktidar partisi PJD, Sahra bölgesindeki Uyun kentinde düzenlenen parti toplantısında Benkiran'ın yaptığı konuşmayı yayımladı.

Konuşmasında Benkiran, "Ahnuş'un gidişine ona sevgimden itiraz etmedim ancak devlet içinde bu manipülasyona karşı durdum. Çünkü bu bizim için bir tehlikedir. Şu ana dek devlet içinde kimin manipülasyon yaptığını bilmiyorum." dedi.

"Ahnuş bizim siyasi hasmımız." ifadesini kullanan Benkiran, Ahnuş'un gitmesini isteyenlere karşı çıkmasının sebebini, en azından bir yıl başbakanlık yapmasını bekleyebilecekleri şeklinde açıkladı.

Şubat 2022'nin ortalarında ülkede temel ürünlere gelen zamların ardından Twitter'da açılan "Ahnuş Git" haştagi uzun süre birinci sırada gündemde kalmıştı.

Fas'ta 8 Eylül 2021'de yapılan genel seçimleri 102 milletvekilli çıkaran Milli Bağımsızlar Birliği Partisi (RNI) birinci sırada tamamlamıştı. Asalet ve Çağdaşlık Partisi 86 milletvekiliyle ikinci, İstiklal Partisi ise 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer almıştı.

RNI lideri Aziz Ahnuş, 22 Eylül'de yaptığı açıklamayla yeni koalisyonu oluşturma noktasında "Asalet ve Çağdaşlık Partisi" ve "İstiklal Partisi" ile anlaştıklarını duyurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, 7 Ekim'de Aziz Ahnuş liderliğindeki yeni hükümeti onaylamıştı.

Fas'ta 2011'den beri iktidarda olan PJD ise söz konusu seçimlerde 395 sandalyeli mecliste sadece 13 milletvekili çıkarabilmiş ve muhalefet saflarına geri dönmüştü.