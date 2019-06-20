Son Dakika Haberleri: Fas'ta "Muhammed Mursi" gösterisi
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Fas'ta "Muhammed Mursi" gösterisi

1 saat önce

Fas'ın kuzeyindeki Fes kentinde çok sayıda kişi, Mısır'da demokratik seçimlerle iş başına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin maruz kaldığı tıbbi ihmal sonucu mahkeme salonunda vefat etmesini protesto etti.

Fas'ta
Fas'ın kuzeyindeki Fes kentinde çok sayıda kişi, Mısır'da demokratik seçimlerle iş başına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin maruz kaldığı tıbbi ihmal sonucu mahkeme salonunda vefat etmesini protesto etti.
Kentte toplanan onlarca kişi, Mısır'da Hüsnü Mübarek rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan 2011 devrimine destek sloganları attı.
"Asker yönetimine son" ve "Mursi öldürüldü, sorumlusu Sisi" sloganları atan göstericiler, hapishane koşullarını kınadı ve üzerinde "Mücahit bir lider olarak yaşadı ve şehit olarak öldü" ve "Mursi defnedildi ve halkın cenazeye katılmasına izin verilmedi... Sisi ve avanesi Mursi'nin ölüsünden de dirisinden de korkuyor" yazılı dövizler taşıdı.
AA muhabirine konuşan göstericilerden Yusuf el-Arusi, Mursi'nin hapishanede 6 yıl boyunca maruz kaldığı tıbbi ihmali kınadı ve bunun adil yargılama ve tutukluluk şartlarına aykırı olduğunu ifade etti.
Arusi, gösteriyi, askeri darbe muhaliflerine yönelik zalim uygulamaları kınamak ve insan hakları ve demokrasi kültürünün yaygınlaşması talebiyle düzenlediklerini belirtti.
Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında 17 Haziran'da hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:37 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Mısır, Fas, Muhammed Mursi, Güncel
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