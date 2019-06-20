Son Dakika Haberleri: Fas'ta mülteci gemisi battı: 22 ölü
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Fas'ta mülteci gemisi battı: 22 ölü

1 saat önce

Fas açıklarında mülteci gemisinin batması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.

Fas'ta mülteci gemisi battı: 22 ölü, System.String[]
Fas açıklarında mülteci gemisinin batması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.

Fas kıyıları ile İspanya'nın güneyi arasında yer alan Alboran Denizi'nde göçmenleri taşıyan bir gemi battı. Yaklaşık 50 kişinin bulunduğu gemide 22 kişi hayatını kaybetti. Salı günü Fas'tan İspanya'ya doğru yola çıkan gemide bulunanlardan 27'sinin Nador ve Motril teknesinde bulunanlar tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

Öte yandan, kurtarılan göçmenlerden 6'sı tedavi için hastaneye sevk edildi. - RABAT
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:17 Kaynak: İHA
İspanya, Fas, 3. Sayfa
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