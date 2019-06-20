Fas'ta mülteci gemisi battı: 22 ölü
1 saat önce
Fas açıklarında mülteci gemisinin batması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.
Fas
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:17 Kaynak: İHA
açıklarında mülteci gemisinin batması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.
Fas kıyıları ile İspanya
'nın güneyi arasında yer alan Alboran Denizi'nde göçmenleri taşıyan bir gemi battı. Yaklaşık 50 kişinin bulunduğu gemide 22 kişi hayatını kaybetti. Salı günü Fas'tan İspanya'ya doğru yola çıkan gemide bulunanlardan 27'sinin Nador ve Motril teknesinde bulunanlar tarafından kurtarıldığı öğrenildi.
Öte yandan, kurtarılan göçmenlerden 6'sı tedavi için hastaneye sevk edildi. - RABAT
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