Fas'ta öğretmenler

Fas'ta yüzlerce öğretmen, yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve maaşlarının artırılması talebiyle başkent Rabat'ta gösteri düzenledi.

Ulusal Eğitim Birliği Sendikası'nın çağrısı üzerine tarihi Bab el-Had Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, Fas Parlamentosu'na yürüdü.

Göstericiler, öğretmenler için daha iyi çalışma koşulları sağlanmasını ve reform programlarına dahil edilmelerini istedi.

Öğretmenlerin maaşlarının artırılması ve sendika ile diyalog masasına oturulması taleplerinin yer aldığı dövizler taşıyan göstericiler, öğretmenlerin şartlarının iyileştirilmesi yönünde sloganlar attı.

Fas makamları henüz göstericilerin taleplerine ilişkin açıklama yapmadı.

Fas hükümeti, Nisan ayında işçi sendikalarıyla vardıkları sosyal anlaşma kapsamında kamu sektörü çalışanlarının tamamının maaşlarına 400-500 dirhem (41-51 dolar) zam yapılması kararlaştırıldığını açıklamıştı.

Açıklamada, bu zammın maaşlara Mayıs 2019'da 200, Ocak 2020'de 200 ve Ocak 2021'de 100 dirhem olarak yansıtılacağı belirtilmişti. Ayrıca anlaşma gereği üç çocuğa kadar her aileye çocuk başına 100 dirhem ödenmesinin öngörüldüğü aktarılmıştı.