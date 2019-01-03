Son Dakika Haberleri: Fas'ta Öğretmenlerin Gösterisine Polis Müdahalesi: 18 Yaralı

Fas'ta Öğretmenlerin Gösterisine Polis Müdahalesi: 18 Yaralı

1 saat önce

Fas'ın başkenti Rabat'ta bir grup öğretmenin maaşlarına zam talebiyle düzenlediği gösteriye güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu protestocu gruptan 18 kişi yaralandı.

Fas'ta Öğretmenlerin Gösterisine Polis Müdahalesi: 18 Yaralı, System.String[]
Fas'ın başkenti Rabat'ta bir grup öğretmenin maaşlarına zam talebiyle düzenlediği gösteriye güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu protestocu gruptan 18 kişi yaralandı.

Başkentte çok sayıda öğretmen, terfi ve maaş artırımı talebiyle meclis binası önünde gösteri düzenledi.

AA muhabirine konuşan 9. Derece Öğretmenleri Ulusal Koordinasyonu Yardımcısı Eyüp el-Kehaili, güvenlik güçlerinin, Alman Büyükelçiliğine doğru harekete geçen göstericilere coplarla müdahale ettiğini söyledi.

Kehaili, 6'sı ağır olmak üzere 18 öğretmenin yaralandığını ifade etti.

Fas makamlarından olayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:00 Kaynak: AA

Fas, Güncel
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