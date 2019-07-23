Son Dakika Haberleri: Fas'ta okullarda Fransızca eğitimi yaygınlaştıracak yasa tasarısı kabul edildi
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Fas'ta okullarda Fransızca eğitimi yaygınlaştıracak yasa tasarısı kabul edildi

47 dakika önce

Eski Fransa sömürgesi Fas'ta, okullarda Fransızca eğitimin ağırlığını artıracak yasa tasarısı kabul edildi. Ülkenin resmi dili Arapça ve Berberice olmasına rağmen konuşma dilinde İspanyolca ve Fransızca ile karışık Fas Arapçası daha yaygın.

Fas'ta okullarda Fransızca eğitimi yaygınlaştıracak yasa tasarısı kabul edildi, System.String[]
Fas'ta, okullarda Fransızca eğitimin ağırlığını artıracak yasa tasarısı kabul edildi. Ülkenin alt meclisinde oylanan yasa tasarısı, 4'e karşı 241 oyla geçti.

Söz konusu yasa tasarısı senatodan da onay aldığı takdirde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek. Ülkenin resmi dili Arapça ve Berberice olmasına rağmen konuşma dilinde İspanyolca ve Fransızca ile karışık Fas Arapçası daha yaygın.
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Fas, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 07:22 
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