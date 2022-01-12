Fas'ta Omicron varyantı nedeniyle turizmin büyük darbe almasından endişe ediliyor - Son Dakika

Faslılar Afrika ve Avrupa'da hızla yayılan Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle ülkenin önemli gelir kaynaklarından turizmde telafi edilemez kayıplar yaşanmasından endişe duyuyor.

Fas yönetimi, Omicron varyantının ortaya çıkmasının ardından 28 Kasım'da ülkeye yönelik tüm uçuşları iki hafta boyunca askıya aldığını duyurdu, daha sonra bu karar 31 Aralık'a kadar uzatıldı. Ülkeye yönelik doğrudan uçuşlar ikinci ayda da normale dönmüş değil.

Kapatma kararı genel olarak ülke ekonomisine, özelde ise turizm sektörüne gölge düşürdü. Faslı yetkililer ve sektör temsilcileri, turizmin büyük darbe almasından endişe ediyor.

Faslı ekonomist Mehdi Fakir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki aydır süren kapanışın, bir tür çalkantı yarattığını ve turizmle ilgili üretim altyapısına büyük yansımaları olduğunu söyledi.

Fakir, "Turizm sektörünün kademeli olarak toparlanmasından sonra bile bundan yararlanan büyük ülkeler olacak. Küçük Faslı şirketlerin zarar göreceğini, yabancı aktörlerin Fas'a yerleşeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta turizmin gayrisafi yurtiçi hasılaya katkısının yaklaşık yüzde 10 olduğunu aktaran Fakir, "Hatta alternatif turizm, kayıt dışı ekonomi ve yurt dışında yaşayan Faslıların faaliyetleri ve geleneksel sanayi dikkate alındığında daha fazla olabilir." dedi.

Sektör temsilcileri devletten yardım bekliyor

Fas Seyahat Acenteleri Genel Sekreteri Halid Miftah, salgının başlangıcından bu yana sektörün büyük kayıplar yaşadığını söyledi.

Faslı seyahat acentelerinin 4 Ocak'ta Rabat'taki Turizm Bakanlığı önünde protesto düzenlediğini hatırlatan Miftah, "Sınırların kapatılması ve tüm sektörü tükenme noktasına getiren önlemlerin ardından faaliyetlerimiz durdu." dedi.

Sektörü iflastan kurtarmak için devlete acil müdahale çağrısında bulunan Miftah, "Öncelikle vergi muafiyeti ve sektör çalışanlarının desteklenmeye devam edilmesi başta olmak üzere meşru taleplerimiz var. Bankalardan da kredi ödemelerinin ertelenmesini talep ediyoruz, aksi takdirde ileride tüm acenteler iflasını açıklayacak ve sektör bir güven krizi yaşayacak. Çok geç olmadan devletin üzerine düşeni yapması ve müdahale etmesi gerekiyor. " ifadelerini kullandı.

Turist Taşımacılığı Derneği de yaptığı yazılı açıklamada, "krizden çıkış için çözüm önerileri ve bankacılık kurumları ile ara buluculuk için Fas Merkez Bankası ile temasa geçtiklerini" belirtti.

Turizm acentelerinin çoğunun salgın öncesinde kredilerini kesintisiz ödediğine ve ihtiyati kısıtlamalara kadar faaliyetlerini durdurmadığına işaret edilen açıklamada, "Sektörün bugün içinde bulunduğu kriz, salgının dayattığı bir mücbir sebebin sonucudur." ifadesine yer verildi.

2021'de turizmde yaşanan kayıplar

Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Mali Araştırmalar Müdürlüğüne göre, ülkede turizm gelirleri Ekim 2021 sonunda 28,5 milyar dirhem (3,07 milyar dolar) oldu. Turizm gelirleri kriz öncesiyle karşılaştırıldığında yüzde 57,4 azaldı.

Turizm Bakanlığına göre yarım milyondan fazla kişi bu sektörde istihdam ediliyor.