Fas'ta onlarca öğrenci dijital sınıflarda Türkçe öğretimine devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fas'ta onlarca öğrenci dijital sınıflarda Türkçe öğretimine devam ediyor - Son Dakika

Fas'ta onlarca öğrenci dijital sınıflarda Türkçe öğretimine devam ediyor

6 saat önce

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde eğitime ara verilmesine rağmen onlarca öğrenci Türkçe derslerine dijital sınıflarda uzaktan devam ediyor.

Fas'ta onlarca öğrenci dijital sınıflarda Türkçe öğretimine devam ediyor, System.String[]

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde eğitime ara verilmesine rağmen onlarca öğrenci Türkçe derslerine dijital sınıflarda uzaktan devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'la mücadele kapsamında Fas Milli Eğitim Bakanlığı, salgının yayılmasına karşı alınan tedbirlere ek olarak 16 Mart'tan itibaren ilk, orta ve yüksek öğretim seviyesinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Bunun üzerine başkent Rabat'taki Yunus Emre Enstitüsü (YEE), öğrencilerin sağlığını gözeterek eğitim faliyetlerine devam etme gayretiyle Türkçe derslerini dijital ortama taşıdı.

Salgınla mücadele kapsamında yüz yüze derslere ara verilmesinin ardından enstitüdeki öğretmenler, dijital sınıflarda öğrencilere uzaktan ders anlatmaya başladı.

YEE Rabat Müdürü Ensar Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fas makamlarının aldığı eğitime ara verilmesi kararının ardından merkezi kapattıklarını ancak bir taraftan da dönemin ortasında ortaya çıkan bu durumun etkilerini hafifletmenin yollarını aramaya başladıklarını ifade etti.

Öğretmen ve öğrencilerin sağlığını koruyan eğitim

"Enstitü, eğitim faaliyetlerine devam etme gayretiyle Türkçe dil derslerine öğretmen ve öğrencilerin sağlığını koruyacak şekilde uzaktan yeniden başlama kararı aldı." diyen Fırat, böylelikle derslerin de kesintiye uğramayacağını söyledi.

Fırat, bu girişim çerçevesinde, katılımın öğrencinin isteğine bağlı olduğunu, katılmayı tercih etmeyen öğrencilerin ise süreç normale döndüğünde yarı yılını tamamlama hakkı bulunduğunu dile getirdi.

Enstitünün, mevcut imkanlar dahilinde faaliyetlerine devam etmeye çalıştığını aktaran Fırat, buna ek olarak Türkiye ve dünyadaki salgınla mücadeleye katkı sağlayacak bilimsel ve insani her türlü girişimde yer almak için çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

-"Evde kalın, Türkçe ile kalın"

YEE Rabat Merkezi Kültür Koordinatörü ve öğretmenlerinden Kubilay Yıldız ise uzaktan eğitim kararının ardından, öğrencilerle iletişime geçilerek "Evde kalın, Türkçe ile kalın" sloganıyla yürütülen girişim hakkında bilgi verildiğini söyledi.

Bu fikrin kısa sürede benimsediğini kaydeden Yıldız, öğrencilerin çoğunun dijital sınıflarda yapılan derslere katılmak için kayıt yaptırdığını belirtti.

Yıldız, ders sonunda alıştırma, ödev çalışmaları ve ödev takibi yapıldığını ayrıca öğrencilerin bu yeni sisteme adapte olabilmesi için öğretmenlerin derslerde rahat bir atmosfer oluşturmaya çalıştığını anlattı.

Dijital sınıflarda öğrenciler ve öğretmenler arasındaki olumlu etkileşime dikkati çeken Yıldız, "Uzaktan Türkçe derslerin yapılması fikriyle verimli sonuçlar elde edildi." dedi.

Yıldız ayrıca salgının yol açtığı bu istisnai durumun üstesinden gelebilmek için enstitünün mevcut imkanlarlarla görevine devam edeceğinin altını çizdi.

Türk dilini, kültürünü, tarihini ve sanatını dünyaya tanıtmak amacıyla 2009'da çalışmalarına başlayan YEE'nin, yurt dışında 58 kültür merkezi bulunuyor.

Fırat, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 02:14 Kaynak: AA


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