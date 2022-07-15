Fas'ta orman yangınları: Bin hektardan fazla alan kül oldu - Son Dakika
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Fas'ta orman yangınları: Bin hektardan fazla alan kül oldu

15.07.2022 12:02

- Fas'ta orman yangınları: Bin hektardan fazla alan kül oldu Fas'ın kuzeyinde 4 farklı noktada çıkan yangınlar, bin hektardan fazla ormanlık alanı küle çevirdi.

- Fas'ta orman yangınları: Bin hektardan fazla alan kül oldu

RABAT - Fas'ın kuzeyinde 4 farklı noktada çıkan yangınlar, bin hektardan fazla ormanlık alanı küle çevirdi.

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta etkili olan sıcak hava dalgası, orman yangınlarına yol açtı. Ülkenin kuzeyinde bulunan Larache, Ouezzane, Tetouan ve Taza'da iki gün önce çıkan orman yangınları halen kontrol altına alınamadı. Larache ve Taza'da 500 aile tedbir amacıyla evlerinden tahliye edilirken, bazı yollar da trafiğe kapatıldı. Larache ve Ouezzane'de en az bin hektarlık ormanlık alan küle döndü. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ise bildirilmedi. Alevlerin söndürülebilmesi için itfaiye ekipleri ve askerler yoğun çaba harcıyor. Ulusal Orman ve İklim Riskleri Yönetim Müdürü Fouad Assali, kuvvetli rüzgar ve zorlu arazi şartlarının çalışmaları yavaşlattığını, yangınların ulaşılması zor arazilerde de büyük hasara yol açtığını belirtti.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fas'ta orman yangınları: Bin hektardan fazla alan kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fas'ta orman yangınları: Bin hektardan fazla alan kül oldu - Son Dakika
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