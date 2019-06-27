Son Dakika Haberleri: Fas'ta Osmanlı arşivlerinde Türkiye-Fas ilişkileri sergisi
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Fas'ta Osmanlı arşivlerinde Türkiye-Fas ilişkileri sergisi

1 saat önce

Fas'ın başkenti Rabat'ta "Osmanlı arşivlerinde Türkiye-Fas ilişkileri sergisi" ziyarete açıldı.

Fas'ta Osmanlı arşivlerinde Türkiye-Fas ilişkileri sergisi, System.String[]
Fas'ın başkenti Rabat'ta "Osmanlı arşivlerinde Türkiye-Fas ilişkileri sergisi" ziyarete açıldı.
Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği ve Fas Kurtuluş Ordusu Mensupları ile Eski Direnişçiler Yüksek Komiserliği iş birliği ve Devlet Arşivleri Başkanlığının desteğiyle açılan sergide 72 belge sergileniyor.
Serginin açılışına Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan'ın yanı sıra Fas Kurtuluş Ordusu Mensupları ve Eski Direnişçiler Yüksek Komiserliği Başkanı Mustafa el-Kesiri ile diplomatlar katıldı.
Rabat Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Ensar Fırat AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin iki ülke arasındaki ilişkileri yansıttığını söyledi.
Geçen yıl düzenlenen "Fas ve Türkiye: 500 Yıllık Ortak Hafıza Sempozyumu"na değinen Fırat, bu bağlamda iki ülke arsındaki ortak hafızayla ilgili bir kitap basıldığını kaydetti.
Serginin temmuz sonuna kadar açık kalması planlanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:28 Kaynak: AA
Fas, Türkiye, Kültür Sanat
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