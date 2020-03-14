Fas'ta panik artıyor - Son Dakika

Fas'ta korona virüsü nedeniyle vak'a sayılarında artış yaşanması üzerine ülkede yeni yasaklar getirilmeye başlandı. Ülkede eğitime süresiz ara verildiği, halka açık tüm etkinliklerin iptal edildiği açıkladı.



Dün akşam saatlerinde Fas Sağlık Bakanlığı'nın doğrulanmış korona virüsü vak'a sayısının 8'e yükseldiğini açıklamasının ardında devlet nezdinde çok sayıda karar alındı. İlk olarak Milli Eğitim Bakanlığı, ülkede 16 Mart tarihinden itibaren geçerli olacak eğitim ve öğretime süresiz olarak ara verildiğini açıkladı. Bu sabah açıklama yapan Fas İçişleri Bakanlığı ise bir sonraki duyuruya kadar 50 veya daha fazla kişinin katıldığı halka açık tüm toplantıların yasaklandığını duyurdu. Ayrıca bir sonraki duyuruya kadar tüm gösteri, sanatsal performanslar ile kültürel ve spor etkinliklerinin de iptal edildiği de ilgili karara eklendi.



Covid-19 salgının Avrupa'daki yansımaları artarken Fas Dışişleri Bakanlığı da Almanya, Hollanda, Portekiz ve Belçika'dan gelen tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığını açıkladı.



Dezenfektan talebi arttı



İlk vak'alara tepkisiz kalan Fas halkı, 89 yaşındaki hastanın ölüm haberinin alınmasından itibaren hızla tutum değiştirdi. Halkın alkol oranı yüksek dezenfektanlara talebi artarken market ve eczanelerde ürün stokları hızla erimeye, tedarikte sorunlar yaşanmaya başlandı. Dezenfektan jel veya saf alkol bulamayan halk kolonya ve yüzde 90 üzerinde dezenfektan içerikli alkollü mendillere yöneldi. - RABAT