Fas'ta Pasaport ve Sahte Belge Şüphesiyle 5 İsrail Vatandaşı Gözaltına Alındı

Fas emniyet güçleri, pasaport ve sahte belge hazırladıklarından şüphelenilen 5 İsrail vatandaşını gözaltına aldı.

RABAT - Fas emniyet güçleri, pasaport ve sahte belge hazırladıklarından şüphelenilen 5 İsrail vatandaşını gözaltına aldı.



Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Pasaport ve resmi belgelerde sahtecilik şüphesiyle 5 İsrail vatandaşının gözaltına alınması, Faslı bir Yahudi tarafından yönetilen suç şebekesinin çökertilmesi amacıyla savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamındadır." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilere ait kiralanan evlere düzenlenen operasyonda nakit para, uyuşturucu, sahte belgenin yanı sıra bilgisayar ve cep telefonları bulunduğu belirtildi.



Suç şebekesinin "Fas vatandaşı olmayan Yahudiler için" pasaport, kimlik kartı ve sahte belge hazırladıklarından şüphe edildiği aktarılan açıklamada, gözaltına alınan 5 İsrailliden 2'sinin "uluslararası organize suç örgütü cinayetlerine karışma" ve "uluslararası uyuşturucu ticareti" yaptıkları gerekçesiyle İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı bildirildi.



Fas emniyet güçleri, 7 Mart'ta İsrail vatandaşlarının Fas vatandaşlığı alabilmelerini sağlayan bir suç şebekesiyle bağlantılı oldukları şüphesiyle 10 kişiyi gözaltına aldığını açıklamıştı.



Söz konusu şebekenin Faslı olmayan İsrail vatandaşları için sahte doğum belgeleri hazırladığı, daha sonra bu kişilerin nüfusa kaydedilmediği yönünde belgeler hazırlayarak bu belgeleri yargıya sunduğu belirtilen açıklamada, çetenin bu yolla söz konusu kişilerin yargı kararı üzerinden Fas Yahudisi olarak nüfus kaydının yapılmasını ve kimlik sahibi olmalarını sağladığı aktarılmıştı.

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