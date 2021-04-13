Fas'ta ramazan ayında inanç ve sosyal dayanışma atmosteri hakim - Son Dakika

Fas'ta ramazan ayında inanç ve sosyal dayanışma atmosteri hakim

13.04.2021 17:30

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine rağmen halk ramazan ayını inanç ve sosyal dayanışma atmosferi altında karşılıyor.

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine rağmen halk ramazan ayını inanç ve sosyal dayanışma atmosferi altında karşılıyor.

Ülkede her ramazan olduğu gibi bu yıl da camilerde gün boyu Kur'an okunuyor ve Buhari hadisleri anlatılıyor.

Merhum Fas Kralı II. Hasan'ın 1963 yılında ilk parlamentonun seçilmesiyle başlattığı ve her yıl ramazan ayında yurt içinden ve yurt dışından alimlerin, entelektüellerin katılımıyla gerçekleştirilen "Hassaniye dersleri" bu yıl da Kral 6. Muhammed'in huzurunda yapılıyor.

Fas Yüksek İlim Kurulu Üyesi Mustafa bin Hamza AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede ramazanı diğer aylardan ayıran bazı geleneklerin olduğunu söyledi.

Ramazan öncesi toplumda ciddi bir değişim ve hazırlık süreci yaşandığını kaydeden Bin Hamza, bu ayda caiz olmayan mekanların kapatıldığını, alkolü bırakanlar, camilere gitmeye başlayanlar olduğuna işaret etti.

Bin Hamza, "İnsanlar gün boyu işleriyle meşguller ama akşam ezanıyla oruçlarını açmak ve teravih namazlarına hazırlanmak için hayatın durduğunu görüyoruz." dedi.

Camilerde gün boyu Kur'an okunuyor

Ramazan ayını Faslılar için özel kılan birçok şeyin olduğunu kaydeden Bin Hamza, camilerde gün boyu Kur'an ve Buhari hadislerini okumasının bu ayı özel kılan olguların başında geldiğini belirtti.

Bin Hamza, Fas'ta ramazan ayının bir başka özelliğinin de bu ay boyuna kraliyet sarayında Kral 6. Muhammed'in huzurunda, yurtdışından ve ülkeden ilim adamlarının bir araya geldiği "Hassaniye dersleri" olduğunu ifade etti.

Ramazanda sosyal yardımlaşma artıyor

Faslılar arasında ramazan ayında sosyal yardımlaşmanın da arttığına dikkati çeken Bin Hamza, yoksul ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunan resmi kurumların yanı sıra bu ayda birçok vatandaşın da kendisini hayır işlerine adadığını söyledi.

Ülkede teravih namazlarının geçen sene gibi bu yıl da Kovid-19 önlemleri nedeniyle camilerde kılınamayacağını hatırlatan Bin Hamza, alimlerin halka her zaman tıbbi tavsiyelere ve ilgili makamların aldıkları önlemlere uymaları çağrısında bulunduklarına dikkati çekti..

Bin Hamza, "Özel bilim konseyinin verdiği talimatlara uyulmalı çünkü İslam hukukunda canları korumak her şeyden önce gelir." dedi.

Sağlık ile ilgili talimatlara bağlı kalmak gerektiğini vurgulayan Bin Hamza, İslam dininin düşüncesizce hareket etmeye izin vermediğini vurguladı.

Fas'ta ramazan ayında inanç ve sosyal dayanışma atmosteri hakim
Fas'ta ramazan ayında inanç ve sosyal dayanışma atmosteri hakim
Fas'ta ramazan ayında inanç ve sosyal dayanışma atmosteri hakim
Fas'ta ramazan ayında inanç ve sosyal dayanışma atmosteri hakim

Ramazan, İslam, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta ramazan ayında inanç ve sosyal dayanışma atmosteri hakim - Son Dakika


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