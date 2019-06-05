Son Dakika Haberleri: Fas'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla 755 mahkuma ceza indirimi
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Fas'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla 755 mahkuma ceza indirimi

1 saat önce

Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı münasebetiyle 755 mahkum için ceza indirimi kararı çıkardı.

Fas'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla 755 mahkuma ceza indirimi, System.String[]
Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı münasebetiyle 755 mahkum için ceza indirimi kararı çıkardı.
Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kral 6. Muhammed'in bayram dolayısıyla 576'sı tutuklu, 179'u firari olmak üzere 755 mahkumun cezasının indirilmesine karar verdiği aktarıldı.
Açıklamada, 19 mahkum hakkında verilen müebbet hapis cezalarının düşürülerek süreli hapis cezasına dönüştürüldüğü, 2 kişi hakkında verilen idam cezasının müebbet hapis cezasına çevrildiği, 1 kişinin kalan hapis cezasının affedildiği ve 554 kişi hakkında verilen hapis cezalarının ise azaltıldığı ifade edildi.
Bakanlığın açıklamasında, affın, aşırıcılık ve terör suçlarından hüküm giyen 11 kişi ile El-Huseyme ve Cerade bölgelerinde yaşanan olaylardan dolayı hapis cezasına çarptırılan 107 kişiyi de kapsadığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:06 Kaynak: AA
Fas, Ramazan Bayramı, Güncel
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