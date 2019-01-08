Son Dakika Haberleri: Fas'ta "Sarı Yelekli" Tüccarlardan Vergi Artışı Protestosu

Fas'ta "Sarı Yelekli" Tüccarlardan Vergi Artışı Protestosu

21 dakika önce

Fas'ın kuzeyindeki Meknes kentinde, "sarı yelek" giyen yüzlerce tüccar, vergilerde artış yapılmasını protesto etti.

Fas'ta
Fas'ın kuzeyindeki Meknes kentinde, "sarı yelek" giyen yüzlerce tüccar, vergilerde artış yapılmasını protesto etti.

Meknes'teki Eski Şehir bölgesinden kent merkezine yürüyen tüccarlar, ekonomik durumun kötüye gittiğini ifade etti.

Göstericiler, 2019'un ilk günlerinde artan vergilerin düşürülmesi ve seyyar satıcılara sınır getirilmesine ilişkin sloganlar attı.

Eylemde ayrıca yetkililerden, Eski Şehir'deki dükkanların durumunun iyileştirilmelerini ve bölgedeki ticaret sektörünü geliştirilmelerini talep eden pankartlar taşındı.

Eski Şehir'deki bazı tüccarlar ise kepenk kapatarak eyleme destek verdi.

Hükümetten diyalog çağrısı

Öte yandan Fas hükümeti ise geçen perşembe günü tüccarlara uygulanan vergi meselesinin tek çözümünün diyalog olduğunu belirterek, diyalog kapılarının açık olduğunu ifade etti.

Hükümet sözcüsü Mustafa el-Halefi, hükümet konseyi toplantısının ardından düzenlediği basın açıklamasında, "Maliye ve Ticaret Bakanlıklarının kapıları, taleplerine diyalog yoluyla çözüm bulmak için tüccarlara açık." dedi.

Hükümetin, tüccarlara önem verdiğine dikkati çeken Halefi, bu bağlamda tüccarların, sağlık sigortası hizmetlerinden yararlananlar listesine dahil edildiğini aktardı.

Fas'ta Fransa'daki protestoların simgesi olan sarı yelek giyen bir grup kamu ve özel sektör çalışanı 17 Aralık 2018'de de "maaşlarının iyileştirilmesi" talebiyle eylem düzenlemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:22 Kaynak: AA

Fas, Güncel
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