Fas'ta Sayıştay'dan "kronik su kıtlığı" uyarısı - Son Dakika

Fas'ta Sayıştay "ülkenin kronik su kıtlığı eşiğinin altında olduğu" uyarısında bulundu.

Ülkedeki kamu mallarının kontrol mekanizması olan Sayıştay tarafından hazırlanan ve Kral 6. Muhammed'e sunulan raporda, "Fas'ın su durumu 2050 yılına kadar kötüleşebilir ve kişi başına yıllık 500 metreküp mutlak kıtlık eşiğine ulaşabilir." ifadelerine yer verildi.

Raporda, "Ülke yılda 22 milyar metreküp olarak tahmin edilen su kaynaklarına sahip ve bu kaynakların bulunabilirliği açısından dünyanın en kritik 20 ülkesi arasında yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Fas'ta su kaynaklarından kişi başına düşen yıllık payın yaklaşık 620 metreküp olduğu vurgulanan raporda, ülkenin kronik su kıtlığı eşiğinin altında olduğu uyarısı yapıldı.

Rabat yönetimi, "su güvenliğini" sağlamayı amaçlıyor ve ek önlemlerle tedbirler almanın yanı sıra kuraklığı azaltmak ve bu sezon yağmurların gecikmesinden kaynaklı olumsuz etkileri kontrol altına almak için zamanla yarışıyor.

Fas'ın su problemi

Krallık, Fas'ta kişi başına düşen yıllık su payında endişe verici bir düşüşe işaret eden resmi veriler ışığında "su güvenliğini" sağlamaya çalışıyor.

Hükümet daha önce, 2020-2027 dönemi içme ve sulama amaçlı su temini için 115 milyar dirhem (yaklaşık 12 milyar dolar) tutarında yatırım yapmak üzere milli bir paket onaylamıştı.

Fas Ekonomik ve Sosyal Konseyinin bir önceki raporuna göre, kişi başına düşen su payı 1960'ta 2 bin 500 metreküp iken, son yıllarda 650 metreküpün altına düştü. Bu miktarın 2030'a kadar 500 metreküpün altına düşmesi bekleniyor.

Uzmanlara göre, Tarım Bakanlığı tarafından Nisan 2008'de başlatılan tarım sektörünü geliştirmeye yönelik "Yeşil Fas Planı" çerçevesinde benimsenen tarım politikası, su kaynaklarını ciddi düzeyde olumsuz etkiledi.

Ülkedeki su kıtlığı sorunu, ekili alanların 2008'de 2 bin hektar iken bugün 10 bin hektara taşınmasıyla, özellikle kırmızı karpuz ekimi başta olmak üzere su yoğun mahsullerin teşvik edilmesiyle daha da karmaşık hale geldi.

Su Bakanı Nizar Bereket, Kasım 2021'de yaptığı açıklamada, Fas'ın kurak ve yarı kurak iklimi nedeniyle sınırlı ve kırılgan su kaynakları ile karakterize edilen ülkelerden biri olduğunu ve yağışın düşmesinde zaman ve mekanda büyük farklılıklar olduğunu söylemişti.