Son Dakika Haberleri: Fas'ta sel felaketinin neden olduğu kazada ölü sayısı 24'e yükseldi
Son Dakika Güncel Haber

Fas'ta sel felaketinin neden olduğu kazada ölü sayısı 24'e yükseldi

52 dakika önce

Fas'ın kuzeydoğusundaki Er-Reşadiye ilinde sel nedeniyle bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Fas'ta sel felaketinin neden olduğu kazada ölü sayısı 24'e yükseldi, System.String[]

Fas'ın kuzeydoğusundaki Er- Reşadiye ilinde sel nedeniyle bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Dera Tefilalet bölgesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, pazar günü Reşadiye ilinde sel felaketinin neden olduğu otobüs kazasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmaları kapsamında 2'si kadın 3'ü erkek 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Son kayıplarla kazada yaşamını yitirenlerinin sayısının 24'e çıktığı belirtilen açıklamada, olası kayıplar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Kasablanka ile Er-Reysani arasında yolcu taşıyan otobüs, pazar günü Reşadiye'deki Vadi Demşan Köprüsü üzerindeyken sel nedeniyle suların yükselmesi sonucu devrilmişti. İlk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü bilgisini veren yetkililer, daha sonraki açıklamalarında ölü sayısının yükseldiğini duyurmuştu.

Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İkiz bebeklere hamile olan kadını öldüren cani adam cinayet sebebini itiraf etti: Parasal sorunlar
Şaka yapmak isterken tokat attığı genç kız, baygınlık geçirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi paylaşımı AK Partili Mahir Ünal'dan 'Savaş da olacak çatışmalar da' diyen HDP'li Güven'e tepki: Demokrasiyi kullanarak demokrasiyi yok etmeye çalışan HDP var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 18:53:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fas'ta sel felaketinin neden olduğu kazada ölü sayısı 24'e yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]