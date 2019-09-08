Son Dakika Haberleri: Fas'ta sel nedeniyle yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü
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Fas'ta sel nedeniyle yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü

46 dakika önce

Fas'ın Er-Reşadiye ilinde, sel nedeniyle bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Fas'ta sel nedeniyle yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, System.String[]

Fas'ın Er- Reşadiye ilinde, sel nedeniyle bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Fas'ın Dera Tefilalet bölgesi yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Kasablanka ile Er-Reysani arasında seyir halindeki bir yolcu otobüsü, Reşadiye'de yer alan Vadi Demşan köprüsünde sel suları nedeniyle devrildi.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi kurtarıldı.

İlgili tüm birimlerin olay yerine intikal ettiği, yaralıların çevre hastanelere sevk edildiği kaydedilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Fas Meteoroloji Müdürlüğü dün yaptığı açıklamada, pazar gece yarısından öğleden sonraya kadar Reşadiye'nin de aralarında olduğu bazı bölgelerde kuvvetli yağış, rüzgar ve soğuk hava dalgasının beklendiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Reşadiye, Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:34 Kaynak: AA
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