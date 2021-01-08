Fas'ta şiddetli yağış nedeniyle bir binanın çatısı çöktü: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Fas'ta bir haftadır etkisini sürdüren şiddetli yağışlar nedeniyle Kazablanka'nın Anfa bölgesindeki bir evin çatısı çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kazablanka Belediyesinden yapılan yazılı açıklama, 7 Ocak'ta etkisini artıran sağanak yağış neticesinde bir binanın çatısının yıkılması sebebiyle bir kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığını aktarıldı.

Yaralıların sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldığı bilgisi verilen açıklamada, şiddetli yağışın bölgede oluşturabileceği etkilerin azaltılması için yerel ve sivil ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Fas'ın kuzey bölgelerinde bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Daha önce olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok bölgesel idare, okulların tatil edildiğini duyurmuştu.

Fas meteoroloji birimleri bölgeyi etkisi altına alan olumsuz hava koşullarının hafta sonunda da etkili olmasının beklendiğini açıkladı.