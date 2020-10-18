Fas'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 50 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 artarak 2 bin 928'e yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 50 kişi daha yaşamını yitirdi ve 2 bin 721 yeni vaka tespit edildi.

Açıklamada, son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 928'e, vaka sayısı da 173 bin 632'ye çıktı.

İyileşen hasta sayısı ise 2 bin 591 artışla 143 bin 972 oldu.