Fas'ta sosyal koruma programının genişlemesiyle 3 milyon vatandaşa daha ulaşıldı - Son Dakika

Fas'ta sosyal koruma programının kapsamının genişletilmesi ve özel sektöre de ulaşılması için yapılan düzenlemeyle 3 milyon kişi programa dahil edildi.

Fas'ın resmi haber ajansı MAP'da yer alan haberde, Fas Kralı 6. Muhammed'in katıldığı törenle sosyal koruma programının kapsamının genişletildiği kaydedildi.

Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Muhammed Binşabu ise sosyal koruma programına tüccarlar, serbest meslek sahipleri, el sanatkarları, çiftçiler ve ailelerinden oluşan 3 milyon kişinin dahil edildiğini açıkladı.

Sosyal koruma programının kapsamının genişletilebileceğine dikkati çeken Binşabun, nihai hedeflerinin tüm Faslıların sosyal koruma programından yararlanması olduğunu kaydetti.