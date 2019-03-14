Fas'ta Terör Hücresi Çökertildi
1 saat önce
Fas'ta terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu tespit edilen 6 kişilik terör hücresi çökertildi.
Fas'ta terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu tespit edilen 6 kişilik terör hücresi çökertildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'la bağlantılı terör tehditleriyle mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda yaşları 27 ila 40 arasında değişen 6 kişilik terör hücresinin çökertildiği kaydedildi.
Açıklamada, yapılan incelemelerde sanıkların ülkede terör eylemleri planladıklarının ortaya çıktığı ve soruşturmaların sürdüğü ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:35 Kaynak: AA
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