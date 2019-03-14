Son Dakika Haberleri: Fas'ta Terör Hücresi Çökertildi

Fas'ta Terör Hücresi Çökertildi

1 saat önce

Fas'ta terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu tespit edilen 6 kişilik terör hücresi çökertildi.

Fas'ta Terör Hücresi Çökertildi, System.String[]
Fas'ta terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu tespit edilen 6 kişilik terör hücresi çökertildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'la bağlantılı terör tehditleriyle mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda yaşları 27 ila 40 arasında değişen 6 kişilik terör hücresinin çökertildiği kaydedildi.

Açıklamada, yapılan incelemelerde sanıkların ülkede terör eylemleri planladıklarının ortaya çıktığı ve soruşturmaların sürdüğü ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:35 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu'dan Dikkat Çeken Uyarı: 1 Nisan'da Doğu ve Güneydoğu'da Başka Olaylar Başlar Rüzgar Türbinlerinin Bakım ve Onarımını Yapan İşçiler Metrelerce Yükseklikte Cambazları Aratmıyor

Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor Cumhur İttifakı Van Adayı Necdet Takva'nın Abisi: HDP'nin Yanındayız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 13:55:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fas'ta Terör Hücresi Çökertildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]