Fas'ta "terörü finanse" ettikleri iddia edilen 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Fas emniyet güçleri Sale kentinde gerçekleştirilen operasyonda, trafik sigortası şirketlerini sahte raporlarla dolandırarak elde ettikleri gelirlerle "terörü finanse" ettikleri iddia edilen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Fas istihbaratına bağlı Adli Araştırmalar Merkez Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, elde edilen detaylı bilgilere binaen yapılan operasyonda yaşları 23 ve 39 arasında değişen altı kişinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, sanıkların 4'ünün daha önce "terör ve uyuşturucu" suçlarından hapis yattığı belirtildi.

Gözaltı işleminin, "sahte evrak hazırlanarak trafik sigortası şirketlerinden elde edilen paraların terörü finanse etmek amacıyla kullanılması" kapsamında yapıldığı ifade edildi.

Fas Başsavcılığı tarafından görevlendirilen Ulusal Adli Polis Şube Müdürlüğünün, "bütün sahte trafik raporlarının tespit edilmesi, elde edilen para miktarının net olarak belirlenmesi ve gelirlerin terörü finanse etme noktasındaki kesişmelerinin ortaya çıkarılması için çalışmalarına devam ettiği" kaydedildi.

Zanlıların kimlikleri hakkında kamuoyuna bilgi verilmedi.