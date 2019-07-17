Son Dakika Haberleri: Fas'ta Tevhid ve Islah Hareketi'nden "eğitim reformu" tasarısına tepki
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Fas'ta Tevhid ve Islah Hareketi'nden "eğitim reformu" tasarısına tepki

9 saat önce

Fas'ta Tevhid ve Islah Hareketi, ülkede liselerdeki bazı derslerin Fransızca işlenmesini öngören ve mecliste onaylanan "eğitim reformu" yasa tasarısına tepki gösterdi.

Fas'ta Tevhid ve Islah Hareketi'nden
Fas'ta Tevhid ve Islah Hareketi, ülkede liselerdeki bazı derslerin Fransızca işlenmesini öngören ve mecliste onaylanan "eğitim reformu" yasa tasarısına tepki gösterdi.
Ülkede iktidarın başını çeken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PDJ) sivil kanadı ve ülkenin en önemli sivil toplum hareketlerinden Tevhid ve Islah Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Temsilciler Meclisinde dün kabul edilen söz konusu yasa tasarısının "ülkedeki eğitimin geleceğini, anayasaya ve eğitimin gereklerine uygun olmayan seçeneklere bağladığı" ifade edildi.
Açıklamada, ülkenin resmi Arapça ve Amazig dillerinin (Berberice) konumuna zarar verecek bütün kararların reddedildiği ve yabancı bir dilin eğitim dili olarak kabul edilmesinin kınandığı belirtildi.
Hareket, hükümet ve siyasi partilere, bundan sonraki yasama görevlerinde ülkenin anayasasını ihlal etmeyecek ve resmi dillerin konumunu koruyacak şekilde hareket etme çağrısı yaptı.
Fas Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve bazı derslerin Fransızca okutulmasını öngören tasarıdaki tartışmalı 2. madde, dün Temsilciler Meclisinde, koalisyon ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) hariç, hükümet kanadı üyelerinin çoğu ve bazı muhalif partilerin oyları ile kabul edilmişti.
Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:53 Kaynak: AA
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