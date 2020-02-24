Fas'ta trafik drone kamerasıyla takip ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fas'ta trafik drone kamerasıyla takip ediliyor - Son Dakika

Fas'ta trafik drone kamerasıyla takip ediliyor

6 saat önce

Fas'ta, trafik yoğunluğunun takip edilmesi amacıyla drone kullanılmaya başlandı.

Fas'ta trafik drone kamerasıyla takip ediliyor, System.String[]

Fas'ta, trafik yoğunluğunun takip edilmesi amacıyla drone kullanılmaya başlandı.


Fas, trafik yoğunluğunu takip etmek için farklı bir yönteme başvurdu. Trafiği ilk kez drone ile takip eden Faslı yetkililer ilk denemenin başarılı bir şekilde yapıldığını söyledi. Kısa sürede trafik yoğunluğunun ülke genelinde dronle ile takip edileceğini açıklayan Faslı yetkililer, bu yöntemle trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin takip edilmesinin kolaylaştırılacağını ifade etti. Yetkililer, çok sayıda ölümlü kazanın yaşandığı ülkede trafik kazalarının nedenlerinin de tespit edilmesini amaçlıyor.


Fas'taki trafik kazalarının aynı sıra taşla araçlara saldıran hırsızların neden olduğu hırsızlık vakalarının da tespit edilmesi hedefleniyor. - RABAT

Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:48 Kaynak: İHA
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