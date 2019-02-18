Son Dakika Haberleri: Fas'ta Trafik Kazaları Geçen Yıl 3 Bin 600 Can Aldı

Fas'ta Trafik Kazaları Geçen Yıl 3 Bin 600 Can Aldı

1 saat önce

Fas'ta geçen sene meydana gelen trafik kazasında yaklaşık 3 bin 600 kişi hayatını kaybetti, 12 bin kişi yaralandı.

Fas'ta Trafik Kazaları Geçen Yıl 3 Bin 600 Can Aldı, System.String[]
Fas'ta geçen sene meydana gelen trafik kazasında yaklaşık 3 bin 600 kişi hayatını kaybetti, 12 bin kişi yaralandı.

Fas'ın başkenti Rabat'ta Ulusal Trafik Güvenliği Günü münasebetiyle başsavcılık tarafından, "trafik kuralları ihlallerinin elektronik alandaki çözümünde yaşanan sorunlar" konulu bir seminer düzenlendi.

Başsavcı Genel Sekreteri Hişam el-Belavi, seminerdeki konuşmasında, "Geçen sene ülkede meydana gelen trafik kazalarında yaklaşık 3 bin 600 kişi yaşamını yitirdi ve 12 bin kişi yaralandı." dedi.

Trafik kazalarının maliyetinin yaklaşık 1,5 milyar dolar olduğunu belirten Belavi, bunun ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 2,5'ine tekabül ettiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:37 Kaynak: AA

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