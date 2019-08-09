Son Dakika Haberleri: Fas'ta trafik kazası: 12 Çinli yaralandı
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Fas'ta trafik kazası: 12 Çinli yaralandı

31 dakika önce

Fas'ın Fes şehrinde Çinli turistleri taşıyan otobüsün karıştığı trafik kazasında 12 Çinli yaralandı.

Fas'ta trafik kazası: 12 Çinli yaralandı, System.String[]
Fas'ın Fes şehrinde Çinli turistleri taşıyan otobüsün karıştığı trafik kazasında 12 Çinli yaralandı.

Çin'in Rabat Büyükelçiliği, Fas'ın üçüncü büyük şehri Fes'te meydana gelen otobüsün kaldırıma çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 Çinlinin yaralandığını doğruladı. Yaralanan turistlerin en yakın hastaneye kaldırıldığı aktarılırken polis, 15 yaşındaki Faslı bir çocuğun bayırda park halinde olan otobüsü çalıştırması üzerine kaldırıma çıktığını ve 12 turistin yaralandığını belirtti. - RABAT
Çin Halk Cumhuriyeti, Fas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:14 Kaynak: İHA
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