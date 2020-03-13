Fas'ta Türk üniversiteleri tanıtıldı - Son Dakika
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Fas'ta Türk üniversiteleri tanıtıldı

26 dakika önce

Fas'ın başkenti Rabat'ta Türk üniversiteleri ve bu kurumlardaki eğitim tanıtıldı.

Fas'ta Türk üniversiteleri tanıtıldı, System.String[]

Fas'ın başkenti Rabat'ta Türk üniversiteleri ve bu kurumlardaki eğitim tanıtıldı.

İstanbul merkezli OK TAMAM GRUP, Rabat'ta Türk üniversitelerine ilişkin detaylı bilgilerin verildiği bir etkinlik gerçekleştirdi.

Kurum yetkilisi Umran Adnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Faslı öğrencileri Türkiye'deki eğitimle ilgili bilgilendirmek istediklerini söyledi.

Etkinliğe 6 Türk üniversitesinden temsilcilerin katıldığını aktaran Adnan, Fas'taki öğrenciler ile Türk üniversiteleri arasındaki iletişimi kolaylaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Yüksek Eğitim Bakanlığı verilerine göre yurt dışında eğitim gören yaklaşık 55 bin Faslı öğrenci bulunuyor.

İstanbul, Türkiye, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:26 Kaynak: AA
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