Fas'ta Ukrayna'dan dönen öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeleri için gösteri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Fas'ta Ukrayna'dan dönen öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeleri için gösteri düzenlendi

20.04.2022 00:27
Fas'ta Ukrayna'dan dönen öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeleri için gösteri düzenlendi

Fas'ın başkenti Rabat'ta, Ukrayna'dan dönen öğrencilerin ülkedeki üniversitelerde eğitimlerini sürdürmeleri talebiyle gösteri düzenlendi.

Fas'ın başkenti Rabat'ta, Ukrayna'dan dönen öğrencilerin ülkedeki üniversitelerde eğitimlerini sürdürmeleri talebiyle gösteri düzenlendi.

Rabat'taki Yüksek Öğretim Bakanlığı önünde toplanan Faslı aileler, Ukrayna'dan dönmek zorunda kalan çocuklarının ülkedeki üniversitelere entegresi yönünde verilen vaatlerin yerine getirilmesi için yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı.

Ukrayna'dan dönen öğrencilerin bir an önce ülkelerinde eğitimlerine başlamaları için sloganlar atan göstericilerden Mustafa Murabbi, "Mart ayından beri çocuklarımızın bir üniversitede eğitime başlamasını bekliyoruz. Hükümetin müdahalesini istiyoruz." dedi.

Eğitim döneminin bitmek üzere olduğuna dikkati çeken Murabbi, "Çocuklarımız savaştan kaçmak zorunda kaldı. Onların Fas'taki üniversitelere entegresini talep ediyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'nın Rabat Büyükelçisinin açıklamalarına göre, Ukrayna'da okuyan Faslı öğrencilerin sayısı 9 bini aşıyor.

Fas Dışişleri Bakanlığı da mart ayı başında, Rusya'nın başlattığı savaş nedeniyle Ukrayna'dan ayrılan Fas vatandaşı sayısının 5 bine ulaştığını aktarmıştı.

Yüksek Eğitim Bakanı Abdullatif Miravi de 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan dönen öğrencilere seslenerek, eğitimlerini ülkelerinde tamamlamalarına yardımcı olacaklarını ifade etmişti.

Miravi, bu amaçla öğrencilerin dosyalarının toplanıp inceleneceği dijital bir platform oluşturulduğunu da aktarmıştı.

YORUMLAR
500
Ukrayna savaşıyla ilgili Zelenski'den iddialı sözler: Gerekli silahlara erişimimiz olsaydı savaş çoktan bitmişti Ukrayna savaşıyla ilgili Zelenski'den iddialı sözler: Gerekli silahlara erişimimiz olsaydı savaş çoktan bitmişti BM: Ukrayna'da 12 milyondan fazla kişi yerinden edildi BM: Ukrayna'da 12 milyondan fazla kişi yerinden edildi

Ukrayna, Mart, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta Ukrayna'dan dönen öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeleri için gösteri düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
00:27 Ukrayna savaşıyla ilgili Zelenski'den iddialı sözler: Gerekli silahlara erişimimiz olsaydı savaş çoktan bitmişti
00:25 Liverpool'dan Manchester United'a tarihi fark!
00:13 Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı "150 yıl önce İstanbul Havalimanı'ndan Mekke'ye gidiliyordu" dedi, stüdyo buz kesti
00:09 Galatasaray Başkanı Burak Elmas istifa ediyor!
00:07 Putin ve Paşinyan Rusya'da görüştü! 30 maddelik bildiride Türkiye detayı dikkat çekti
23:42 Bebeğini kaybeden Ronaldo'ya Liverpool taraftarından benzeri görülmemiş destek
23:34 TBMM Başkanı Mustafa Şentop bir tweete sinirlenip, kendini tutamadı: Terbiyesizlik yapma
23:28 Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde bir piyade teğmen şehit oldu
23:08 Ünlü televizyon yıldızından tepki çeken itiraf: Evde çıplak geziyorum
22:58 Vedat Muriqi, Mallorca'yı ligde tutmaya yemin etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 00:40:47. #1.13#
SON DAKİKA: Fas'ta Ukrayna'dan dönen öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeleri için gösteri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement