Fas'ta Ulusal İnsan Hakları Konseyi, güvenlik güçlerinin sözleşmeli öğretmenlerin gösterisine müdahalesini kınadı - Son Dakika

Fas'ta Ulusal İnsan Hakları Konseyi, güvenlik güçlerinin sözleşmeli öğretmenlerin gösterisine müdahalesini kınadı

20.03.2021 00:53
Fas'ta Ulusal İnsan Hakları Konseyi, güvenlik güçlerinin sözleşmeli öğretmenlerin gösterisine müdahalesini kınadı, System.String[]

Fas'ta Ulusal İnsan Hakları Konseyi, güvenlik güçlerinin sözleşmeli öğretmenlerin başkent Rabat'ta düzenlediği gösteriye müdahalesini kınayarak, barışçıl gösteri hakkının korunması çağrısında bulundu.

Fas'ta Ulusal İnsan Hakları Konseyi, güvenlik güçlerinin sözleşmeli öğretmenlerin başkent Rabat'ta düzenlediği gösteriye müdahalesini kınayarak, barışçıl gösteri hakkının korunması çağrısında bulundu.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, 16-17 Mart'ta yüzlerce sözleşmeli öğretmenin düzenlediği gösteriye güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonucu bazılarının yaralandığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin gösteriyi dağıtmak için kullandığı gücün yavaş yavaş şiddete dönüştüğü ifade edilen açıklamada, barışçıl gösteri de dahil olmak üzere kamu özgürlüklerinin korunması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, başsavcılıktan da Konseyin zikrettiği gerçekleri içerecek şekilde açılan soruşturmayı genişletmesi istendi.

Sözleşmeli öğretmenler, 14 Mart'tan bu yana kadroya alınma talebiyle Rabat'ta gösteri düzenliyor.

Sosyal medyada 17 Mart'ta sivil kıyafetli bir güvenlik görevlisinin, sözleşmeli öğretmenlerden bazılarına şiddet uygularken çekilmiş görüntüleri yayımlanmıştı.

Rabat Valiliği de 18 Mart'ta yaptığı açıklamada, video kayıtlarındaki kişinin kimliğinin belirlenmesi ve olayın iç yüzünün ortaya çıkarılması için soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Fas hükümeti, 2017'de kamu çalışanlarına sağlanan emeklilik haklarından yararlanan kişi sayısını azaltmak için kamu kuruluşlarında "sözleşmeli personel çalıştırma programı" başlatmış ve bu program ilk olarak eğitim sektöründe uygulanmaya konulmuştu.

Sözleşmeli personel, emekli olduğunda kadrolu kamu çalışanlarına sağlanan haklardan yararlanamıyor.

İnsan Hakları, Kamu, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta Ulusal İnsan Hakları Konseyi, güvenlik güçlerinin sözleşmeli öğretmenlerin gösterisine müdahalesini kınadı - Son Dakika


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