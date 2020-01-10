Fas'ta uygunluk belgesi düzenlemek üzere yetkili kuruluş görevlendirildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fas'ta uygunluk belgesi düzenlemek üzere yetkili kuruluş görevlendirildi - Son Dakika Ekonomi

Fas'ta uygunluk belgesi düzenlemek üzere yetkili kuruluş görevlendirildi

6 saat önce

Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanlığı; Fas'a ithal edilen ürünler için geçerli olan ve 1 Şubat 2020 tarihi itibariyle uygulanmaya başlayacak yeni uygunluk onay programı kapsamında TUV Rheinland'ı yetkili denetim kuruluşu olarak görevlendirdiğini duyurdu.

Fas'ta uygunluk belgesi düzenlemek üzere yetkili kuruluş görevlendirildi, System.String[]

Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanlığı; Fas'a ithal edilen ürünler için geçerli olan ve 1 Şubat 2020 tarihi itibariyle uygulanmaya başlayacak yeni uygunluk onay programı kapsamında TUV Rheinland'ı yetkili denetim kuruluşu olarak görevlendirdiğini duyurdu.


Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanlığı 16 Aralık 2019 tarihinde Fas'a ithal edilen ürünler için geçerli olan ve 1 Şubat 2020 tarihi itibariyle uygulanmaya başlayacak yeni uygunluk onay programı kapsamında TUV Rheinland'ı yetkili denetim kuruluşu olarak görevlendirdiğini duyurdu. Küresel endüstriyel denetim ve sertifikasyon hizmetleri sağlayıcısı Almanya merkezli TUV Rheinland, bu görevlendirme sayesinde program kapsamında ilk atanan denetim kurumlarından birisi olduğu kaydedildi. Fas'ta düzenlenen imza törenine; Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanlığı bürosunda Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanı H.E. Moulay Hafid Elalamy, TUV Rheinland Hindistan, Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik Bölgesel Başkan Yardımcısı Andreas Hofer, TUV Rheinland Hükümet Denetimleri ve Uluslararası Ticaret Küresel Müdürü Fares Naouri ve her iki tarafın diğer yönetim üyeleri huzurunda gerçekleştirildi.


Program, gümrük muayenesinin problemsiz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Fas Krallığına giriş yapan tüm düzenlenmiş ürün gönderimlerinde yetkili denetim kuruluşları tarafından uygunluk belgesinin yayınlanmasını zorunlu kılıyor. Bu girişim, Fas hükümetinin tüketicileri güvensiz ve standartlara uygun olmayan ürünlere karşı koruyabilmek için ulusal teknik standartlar ve mevzuatlara uyum sağlayarak ürün uygunluğunun ve kalitesinin sağlanmasına yönelik süregiden çabalarının bir parçası olduğu kaydediliyor.


TUV Rheinland Hindistan, Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik Bölgesel Başkan Yardımcısı Andreas Hofer, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Fas, günümüzde EMEA Bölgesindeki ( Avrupa, Orta Doğu, Afrika) en stratejik ve cazip pazarlardan birisi olarak kabul edilmektedir. Bu durum özellikle Avrupa'dan Fas pazarına ticaret yapan üreticiler ve tüccarlar için geçerlidir. TUV Rheinland, dünyanın farklı yerlerindeki uzmanlardan ve laboratuvarlardan oluşan geniş ağı sayesinde ürünlerin kalitesini ve güvenliğini Faslı tüketiciler adına zamanında güvence altında almaktadır."


Fas Krallığı sınırında kontrole tabi (yerel muayene) ürünler şöyle;


Otomotiv yedek parçaları: lastikler, aküler, fren balatası, cam, filtre elemanları, mekanik kontrol kablosu


Yapı ürünleri: seramik karo, çimento, sızdırmazlık folyoları, hijyen ürünleri, donatılar, plastik borular ve ekleme parçaları


Ahşap paneller


Gaz yakan aletler: gazlı fırınlar, gazlı su ısıtıcıları


Telli çubuk ve beton takviye demiri


İş giysisi haricindeki giyim malları


Elektrikli ürünler: cep telefonu şarj aletleri, devre kesiciler


Kilimler, halılar, halı ve döşemelik kumaşları


Bebek bezleri - İSTANBUL

Ekonomi Bakanlığı, Orta Doğu, Fas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:38 Kaynak: İHA
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