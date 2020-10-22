Fas'ta yayımlanan 3 Türk dizisi en çok izlenenler arasında - Son Dakika

Fas'ta yayımlanan 3 Türk dizisi en çok izlenenler arasında

22.10.2020 22:57
Fas'ta yayımlanan 3 Türk dizisi en çok izlenenler arasında, System.String[]

Fas kanallarında ekrana gelen 3 Türk dizisi, en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı.

Fas kanallarında ekrana gelen 3 Türk dizisi, en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı.

Fas'ta reyting oranlarını takip eden Maroc Metri şirketinin açıklamasına göre, devlet televizyonu Kanal 2'de yayımlanan Türk dizisi "Söz", ekim ayının ilk 3 haftasında en çok izlenen diziler arasında ilk sıraya yerleşti.

Aynı kanalda ekrana gelen "Siyah Beyaz Aşk" ikinci, "Oğlum İçin" ise beşinci sıradan listeye girdi.

"Söz" dizisi günlük 7 milyon 155 bin, "Siyah Beyaz Aşk" 5 milyon 400 bin, "Oğlum İçin" 5 milyon 200 bin kişi tarafından izlendi.

Fas'ta önceki yıllarda yayımlanan Türk dizileri "Beni Affet", "Gümüş" ve "Ihlamurlar Altında" da en çok izlenenler arasında yerini almıştı.

Kanal 2, Türk, söz, Fas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta yayımlanan 3 Türk dizisi en çok izlenenler arasında - Son Dakika

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