Son Dakika Haberleri: Fas'ta yolcu otobüsü devrildi: 17 ölü, 36 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Fas'ta yolcu otobüsü devrildi: 17 ölü, 36 yaralı - Son Dakika

Fas'ta yolcu otobüsü devrildi: 17 ölü, 36 yaralı

6 saat önce

Fas'ın kuzeyindeki Taza kenti yakınlarında bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybederken 36 kişi de yaralandı.

Fas'ta yolcu otobüsü devrildi: 17 ölü, 36 yaralı, System.String[]

Fas'ın kuzeyindeki Taza kenti yakınlarında bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybederken 36 kişi de yaralandı.


Fas Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Taza kenti yakınlarında bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Şoförün aracın kontrolünü kaybetmesi üzerine otobüsün bir araca çarptıktan sonra devrildiği ve şarampole yuvarlandığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - RABAT

Fas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Asgari ücret zammı için komisyon toplandı! İşte tarafların ilk açıklamaları
MHP, Bakan Soylu'nun talimatıyla değiştirilen pasaport polislerinin kıyafetine tepki gösterdi Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor? İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 21:39:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fas'ta yolcu otobüsü devrildi: 17 ölü, 36 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]