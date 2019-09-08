- Fas'ta yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü
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- Fas'ta yolcu otobüsü devrildi: 6 ölüRABAT - Fas'ta sel felaketi nedeniyle bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:13 Kaynak: İHA
- Fas'ta yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü
RABAT - Fas'ta sel felaketi nedeniyle bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Fas'ın Errachidia kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle bir yolcu otobüsü devrildi. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 27 yolcunun kurtarıldığı ve kayıp yolcuları arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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