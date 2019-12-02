Son Dakika Haberleri: Fas'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 8 ölü, 42 yaralı
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Fas'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 8 ölü, 42 yaralı

6 saat önce

Fas'ta yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole yuvarlanarak takla attı.

Fas'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 8 ölü, 42 yaralı, System.String[]

Fas'ta yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi ise yaralandı.

Fas'ın Taza kentinin batısındaki Bab Marzouka bölgesindeki otoyolda seyir halinde olan yolcu otobüsü, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı ve şarampole yuvarlandı. Taklalar attıktan sonra durabilen otobüste bulunan yolculardan 5'i olay yerinde, 3'ü de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kazada 42 yolcu da yaralandı.Yetkililer, acil servis ekiplerinin kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtirken, ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.


Fas, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:54 Kaynak: DHA
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