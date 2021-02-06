Fas'ta yüzlerce kişi ekonomik darboğazı protesto etti - Son Dakika

Fas'ta yüzlerce kişi ekonomik darboğazı protesto etti

06.02.2021 04:41
Fas'ta yüzlerce kişi ekonomik darboğazı protesto etti, System.String[]

Fas'ın kuzeyindeki Fnideg kentinde yüzlerce kişi, İspanya idaresindeki Sebte (Ceuta) kentinde bulunan sınır kapısının kapatılması sonucu yaşanan ekonomik darboğaz nedeniyle gösteri düzenledi.

Fas'ın kuzeyindeki Fnideg kentinde yüzlerce kişi, İspanya idaresindeki Sebte (Ceuta) kentinde bulunan sınır kapısının kapatılması sonucu yaşanan ekonomik darboğaz nedeniyle gösteri düzenledi.

Fas yönetiminin, binlerce Faslı kadının ticari mal kaçakçılığı yaparak geçimini sağladığı sınır kapısını Aralık 2019'da kapatma kararı almasından bu yana Fnideg'de yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntılar halk tarafından protesto edildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, yüzlerce kişinin katıldığı gösteride "onur ve iş istiyoruz", "Bu ayıptır, gençler tehlikededir" sloganları atıldı. Gösteriye katılan bazı çocuklar, güvenlik güçlerine taş attı.

Fnideg yerel makamlarından yapılan ve Fas haber ajansı MAP'ta yer alan açıklamada, bazı göstericilerin attığı taşlar nedeniyle 6 polisin, izdiham nedeniyle de 10 göstericinin yaralandığı bildirildi.

Güvenlik güçlerinin göstericilerden bazılarını gözaltına aldığı belirtildi ancak sayıya ilişkin bilgi verilmedi.

Fas'ta koalisyon hükümetinin ortaklarından Sosyalist Halk Güçleri Birliği Partisinden (USFP) yapılan açıklamada, partinin Fnideg bölge yetkililerinden El-Halil Cebbari'nin gözaltına alınması ve Yasin Yekur'un darbedilmesi kınandı.

Açıklamada, Cebbari'nin serbest bırakılması istendi ve bu durumun partinin açık şekilde hedef alınması anlamına geldiği ifade edildi.

Geçim kaynaklarını kaybeden vatandaşların, alternatif iş imkanları oluşturulması taleplerinin adil ve meşru olduğu belirtilen açıklamada göstericilere destek verildi.

Yaklaşık bir hafta önce bir genç, Fnideg'den yüzerek Sebte'ye geçmek isterken boğulmuştu.

Fas Parlamentosu Dışişleri ve Ulusal Savunma Komisyonu tarafından Şubat 2019'da yayımlanan raporda Sebte'de kaçakçılık yapan kadınların çok trajik durumlarla karşılaştıkları, uzun süre açık alanlarda gecelemek zorunda kaldıkları ifade edilmişti. Raporda yaklaşık 3 bin 500 kadın ve 200 çocuğun Sebte Sınır Kapısı'nda kaçakçılık yaptığı kaydedilmişti.

Sebte Sınır Kapısı, kaçakçılığın önüne geçilmesi için 3 Aralık 2019'da tamamen kapatılmıştı.

Protesto, İspanya, Aralık, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta yüzlerce kişi ekonomik darboğazı protesto etti - Son Dakika


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