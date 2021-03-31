Fas'taki 3 bin İspanyol turist, Kovid-19'dan dolayı uçuşların askıya alınmasıyla mahsur kaldı - Son Dakika

Fas'ın, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğrayan türüne karşı aldığı tedbirler kapsamında İspanya ile uçuşları askıya almasıyla, bu ülkede tatilde olan 3 bin kadar İspanyolun mahsur kaldığı bildirildi.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Onda Cero adlı bir İspanyol radyosuna yaptığı açıklamada, İspanyol vatandaşlarına "sorumlu hareket etme ve salgının yoğun olduğu bu dönemlerde zorunlu olmadıkça seyahat etmeme" çağrısı yaptı.

Laya, Paskalya tatili döneminde seyahat etmeme tavsiyelerine rağmen Fas'a giden İspanyolları eleştirerek, "Biz, nasıl diğer ülkelere kısıtlamalar getiriyorsak onlar da bize getiriyor. Bu olduğunda hükümete telefon açıp sorunu çözmesini istemek faydasız." dedi.

Her şeye rağmen, Fas'ta kalan İspanyol vatandaşlarının ülkeye dönmeleri için gerekli girişimleri yapacaklarını kaydeden Laya, "Ancak unutmamamız gereken bir şey var. O da vatandaş olarak çok büyük sorumluluk taşımalıyız. Sınırlardaki belirsizliklerin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde en iyisi seyahatten uzak durmaktır." diye ekledi.

Fas, Kovid-19'un mutasyona uğrayan türüne karşı İspanya, Fransa, Cezayir, Mısır, Yunanistan, Finlandiya, Lübnan, Norveç, Polonya, Kuveyt, Mali, Gana, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine ve Libya gibi çok sayıda ülkeyle uçuşlarını askıya alma kararı almıştı.