Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi, İsrail'in"ilhak" planını kınadı - Son Dakika

Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi, İsrail'in"ilhak" planını kınadı

Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını kınadı.

Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını kınadı.

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İktidardaki koalisyon hükümetinin en büyük ortağı konumundaki PJD'den yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist oluşumun Batı Şeria'daki bazı bölgelere yönelik ilhak planı ve Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği ihlaller" kınandı.

PJD'nin resmi makamlar ve halk bazında Filistin halkının mücadelesini destekleyen Fas'taki büyük birliğin içinde yer almaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin desteklendiği vurgulandı.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İş birliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri Temmuz ayı başlangıcından itibaren "ilhak" etme planının ilerleyen bir tarihe ertelendiğini belirtmişti. Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediği ifade etmişti.

Batı Şeria, İsrail, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 23:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi, İsrail'in'ilhak' planını kınadı - Son Dakika

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