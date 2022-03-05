Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Başbakan Ahnuş'a eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi

Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Başbakan Ahnuş'a eleştiri

05.03.2022 15:39
Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Başbakan Ahnuş'a eleştiri

Fas'ta muhalefetteki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Sekreteri Abdulilah Benkiran, Başbakan Aziz Ahnuş'un hükümeti idare etme performansını olumsuz olarak nitelendirdi.

Fas'ta muhalefetteki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Sekreteri Abdulilah Benkiran, Başbakan Aziz Ahnuş'un hükümeti idare etme performansını olumsuz olarak nitelendirdi.

Fas Meclisi'nde 13 sandalyesi bulunan PJD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Benkiran, partisinin meclisteki milletvekilleriyle düzenlediği toplantıda, Ahnuş'un seçim kampanyasında verdiği büyük sözlerin hiçbirini yerine getirmediğini söyledi.

Verilen sözlerin yerine getirilmemesinin Fas'ta büyük bir "probleme" yol açacağını belirten Benkiran, Ahnuş'un performansını olumsuz olarak değerlendirdi.

Benkiran, daha önce sosyal medyada Ahnuş ile ilgili yükselen istifa taleplerine de karşı olduğunu belirterek, Fas Başbakanı'nın doğal yollarla gitmesini istediğini vurguladı.

Ahnuş'tan Benkiran'a tepki

Fas'taki koalisyon hükümetinde yer alan Milli Bağımsızlar Birliği Partisi'nin (RNI) Genel Sekreteri ve Başbakan Ahnuş ise, PJD Genel Sekreteri Benkiran'ın eleştirilerine, başbakanlık kurumuna heybetini geri iade ettiği yanıtını verdi.

Ahnuş, partisinin kongresinde, hükümetinin yıllarca biriken dosyalar üzerinde cesurca çalıştığını ve bunun adını vermediği bazılarını rahatsız ettiğine vurgu yaparak, hükümetinin ahlaksız saldırılara maruz kaldığını savundu.

Fas'ta 8 Eylül'de yapılan genel seçimleri 102 milletvekilli çıkaran Milli Bağımsızlar Birliği Partisi (RNI) birinci sırada tamamlamıştı. Asalet ve Çağdaşlık Partisi 86 milletvekiliyle ikinci, İstiklal Partisi ise 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer almıştı.

RNI lideri Aziz Ahnuş, 22 Eylül'de yaptığı açıklamayla yeni koalisyonu oluşturma noktasında "Asalet ve Çağdaşlık Partisi" ve "İstiklal Partisi" ile anlaştıklarını duyurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, 7 Ekim'de Aziz Ahnuş liderliğindeki yeni hükümeti onaylamıştı.

Fas'ta 2011'den beri iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi ise, 8 Eylül 2021'de yapılan seçimlerde 395 sandalyelik meclise sadece 13 milletvekili çıkarabilmiş ve muhalefet saflarına geri dönmüş oldu.

YORUMLAR
500
Çin, bu yıl savunma harcamalarını yüzde 7,1 artıracak Çin, bu yıl savunma harcamalarını yüzde 7,1 artıracak Çin, 2022 için yüzde 5,5 büyüme hedefi belirledi Çin, 2022 için yüzde 5,5 büyüme hedefi belirledi

Başbakan, Adalet, Aziz, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Başbakan Ahnuş'a eleştiri - Son Dakika


Son Dakika
15:37 10 günde tam 10,5 milyar dolar kaybetti! Lukoil CEO'su Putin'e savaşı durdurma çağrısı yaptı
15:35 "Suçlu Zelenski" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a göre müzakerelerden sonuç çıkmayacak!
15:28 Casusluk mu yapıyordu? Rus yanlısı Ukrayna milletvekili Ukrayna mevzilerini fotoğraflarken gözaltına alındı
15:26 Beşiktaş Başkanı Çebi: Hakemler konusunda gereğini yapıyoruz. Cinayet işleyemem, kusura bakmayın!
15:11 Kayseri'de alışveriş merkezinde korkunç olay: 10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı
15:10 'İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası' 7 Mart'ta başlıyor
15:09 Putin'e ikizi kadar benziyor ama Ukraynalı! Görenler önce korkuyor, sonra bir daha bakıyor
14:47 Akşam yemeği pişirmek yerine eğlenmeye giden kocasını zıpkınla cinsel organından vurdu
14:38 Rus bombardımanı bitmedi, Mariupol'dan sivillerin tahliyesi ertelendi! Geçici ateşkes ilan edilmişti
14:19 Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha: Jo Jin-Ho! Hemen başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 15:46:26. #1.12#
SON DAKİKA: Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Başbakan Ahnuş'a eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement