Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Başbakan Ahnuş'a eleştiri - Son Dakika

Fas'ta muhalefetteki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Sekreteri Abdulilah Benkiran, Başbakan Aziz Ahnuş'un hükümeti idare etme performansını olumsuz olarak nitelendirdi.

Fas Meclisi'nde 13 sandalyesi bulunan PJD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Benkiran, partisinin meclisteki milletvekilleriyle düzenlediği toplantıda, Ahnuş'un seçim kampanyasında verdiği büyük sözlerin hiçbirini yerine getirmediğini söyledi.

Verilen sözlerin yerine getirilmemesinin Fas'ta büyük bir "probleme" yol açacağını belirten Benkiran, Ahnuş'un performansını olumsuz olarak değerlendirdi.

Benkiran, daha önce sosyal medyada Ahnuş ile ilgili yükselen istifa taleplerine de karşı olduğunu belirterek, Fas Başbakanı'nın doğal yollarla gitmesini istediğini vurguladı.

Ahnuş'tan Benkiran'a tepki

Fas'taki koalisyon hükümetinde yer alan Milli Bağımsızlar Birliği Partisi'nin (RNI) Genel Sekreteri ve Başbakan Ahnuş ise, PJD Genel Sekreteri Benkiran'ın eleştirilerine, başbakanlık kurumuna heybetini geri iade ettiği yanıtını verdi.

Ahnuş, partisinin kongresinde, hükümetinin yıllarca biriken dosyalar üzerinde cesurca çalıştığını ve bunun adını vermediği bazılarını rahatsız ettiğine vurgu yaparak, hükümetinin ahlaksız saldırılara maruz kaldığını savundu.

Fas'ta 8 Eylül'de yapılan genel seçimleri 102 milletvekilli çıkaran Milli Bağımsızlar Birliği Partisi (RNI) birinci sırada tamamlamıştı. Asalet ve Çağdaşlık Partisi 86 milletvekiliyle ikinci, İstiklal Partisi ise 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer almıştı.

RNI lideri Aziz Ahnuş, 22 Eylül'de yaptığı açıklamayla yeni koalisyonu oluşturma noktasında "Asalet ve Çağdaşlık Partisi" ve "İstiklal Partisi" ile anlaştıklarını duyurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, 7 Ekim'de Aziz Ahnuş liderliğindeki yeni hükümeti onaylamıştı.

Fas'ta 2011'den beri iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi ise, 8 Eylül 2021'de yapılan seçimlerde 395 sandalyelik meclise sadece 13 milletvekili çıkarabilmiş ve muhalefet saflarına geri dönmüş oldu.