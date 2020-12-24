Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi, "normalleşme" kapsamında anlaşmalar imzalayan Başbakan Osmani'ye destek açıklamasında bulundu - Son Dakika

Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi, İsrail'le normalleşme adımları kapsamında yapılan anlaşmaları imzalayan partinin genel sekreteri ve Başbakan Saadettin Osmani'yi desteklediklerini duyurdu.

İsrail'le yapılan normalleşme anlaşmasının da aralarında bulunduğu ülkedeki son gelişmeleri değerlendiren Adalet ve Kalkınma Partisi, düzenledikleri toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.

Hükümetle alakalı siyasi sorumlulukları bulunan ve Kral 6. Muhammed'e destek olması gereken Osmani'yi destekledikleri ifade edilen açıklamada, "Fas'ın, Sahra üzerindeki egemenliğini güçlendirme alanında attığı adımlar ve ülkenin Filistin meselesine ilişkin değişmez tutumları konusunda Fas Kralı'nın arkasında durmanın önemli olduğu" vurgusu yapıldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi, İsrail ile Fas arasında alınan normalleşme kararından bu yana ilk kez konuyla ilgili açıklama yapmış oldu.

İki ülke arasında yapılan anlaşma, kurulduğu tarihten bu yana İsrail'le her türlü normalleşmeyi reddeden parti içinde tepkilere neden olmuştu.

Fas ve İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ve Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın başladığı 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık'ta, İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün Trump yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından son birkaç ay içinde İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke oldu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık Salı günü diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.