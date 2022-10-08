Fas'taki Darul Udde Kütüphanesi tarihe tanıklık ediyor (1)

Fas'ta yüzlerce yıl önce kurulan kadim ilim yuvası Darul Udde Kütüphanesi, kurucusu tarafından toplanan onlarca önemli kitaba şu an sahip olmasa da tarihe tanıklık etmeyi sürdürüyor.

Fas'ın Cezayir sınırındaki Fecic vahasında bulunan Darul Udde Kütüphanesi'nin 15. yüzyılda İmam Abdulcabbar el-Fecic tarafından Fas'ın Fez, Cezayir'in Tilimsan kentleri ve Mısır'dan 40 deveyle getirtilen 5 bin cilt kitapla kurulduğu rivayet ediliyor.

Zamanının önemli kütüphanelerinden Darul Udde uzun yıllar bölgenin kadim ilim yuvalarından biri olarak hizmet vermiş. Kütüphanede Fecic'in on yıllar boyunca topladığı el yazmaları ve kitaplardan geriye ise bugün neredeyse hiçbiri kalmamış.

Döneminde birçok alim ve müfekkirin uğrak yeri olan Darul Udde, günümüzde kültürel değeriyle dikkati çekmeye devam ediyor.

İmam Fecic'in torunu Abdulcabbar el-Cabbari, Darul Udde Kütüphanesi'nin kadim tarihine ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

İlim merkezi bir kütüphane

Cabbari, hicri takvime göre 810'da (miladi 1407 civarı) doğan ailenin büyük dedesi İmam Fecic'in fıkıh başta olmak üzere İslami ilimlerdeki derinliği sebebiyle insanların kendisine sık sık danıştığı bir kişi olduğunu ifade etti.

Darul Udde'nin kütüphanesiyle ilmi bir hazine vasfı kazandığını söyleyen Cabbari, İmam Fecic'in o dönem "üniversite" benzeri bir eğitim kurumunu hayata geçirdiğini aktardı.

Cabbari, zamanında, çok kıymetli el yazması eserler barındırması nedeniyle Mısır ve Sudan'dan talebelerin yanı sıra Avrupalı oryantalistlerin Darul Udde'ye geldiğini dile getirdi.

Kitaplarla bu mekanı zenginleştirme tutkusunun kütüphaneyi eşsiz bir hale getirdiğini kaydeden Cabbari, eskiden bu ilim yuvasına çok sayıda müfekkirin, alimin ve ziyaretçinin geldiğini söyledi.