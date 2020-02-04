Fas'taki iktidar partisinden ABD'nin Kudüs'ün kimliğini silme girişimine karşı direnme çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fas'taki iktidar partisinden ABD'nin Kudüs'ün kimliğini silme girişimine karşı direnme çağrısı - Son Dakika

Fas'taki iktidar partisinden ABD'nin Kudüs'ün kimliğini silme girişimine karşı direnme çağrısı

6 saat önce

Fas'ta koalisyon hükümetinin başını çeken Adalet ve Kalkınma Partisi, ABD'nin Kudüs'ün kimliğini yok etme girişimlerine karşı direnme çağrısı yaptı.

Fas'taki iktidar partisinden ABD'nin Kudüs'ün kimliğini silme girişimine karşı direnme çağrısı, System.String[]

Fas'ta koalisyon hükümetinin başını çeken Adalet ve Kalkınma Partisi, ABD'nin Kudüs'ün kimliğini yok etme girişimlerine karşı direnme çağrısı yaptı.

Partiden bir grup milletvekili, Filistin Ulusal Çalışma Grubu Sekreterya üyesi Halid Süfyani ile ABD'nin sözde barış planını duyurmasının ardından Filistin meselesine yönelik tehlikeli gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Adalet ve Kalkınma Partisinden yapılan yazılı açıklamada, Filistinli güçlere, "ABD ve siyonist komplolarının neden olduğu sıkıntılarla mücadele etmek için birlik olma ve aralarındaki anlaşmazlıkları giderme" çağrısında bulunuldu.

Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurma hakkına destek verilen açıklamada, Filistin davasını tasfiye etmeyi hedefleyen tek taraflı tüm plan ve girişimlerin reddedildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca ABD'nin Kudüs'ün kimliğini yok etme girişimlerine karşı direniş gösterilmesi gerektiği aktarıldı.

Sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Trump'ın sözde barış planını reddederek, "Kudüs satılık değildir. Kudüs'süz Filistin Devleti kabul edilemez." demişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kudüs, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD yönetiminden İdlib'de şehit düşen Türk askerleri için taziye mesajı
FETÖ'nün ABD'deki okulu, LGBT pilot eğitimi için gönüllü oldu Dünyanın en güzel 100 kadını ve en yakışıklı 100 erkeği belli oldu ABD, Suriye'de petrol sahasına giden Rus askerlerinin yolunu yine kesti

Son Dakika Haberleri
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Ünlü şarkıcı sosyal medyadan gelen yorumlara isyan etti: Ben buyum!
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 18:03:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fas'taki iktidar partisinden ABD'nin Kudüs'ün kimliğini silme girişimine karşı direnme çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]