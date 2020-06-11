Fas'taki İstiklal Partisinden Filistin meselesi için Meclise acil toplantı çağrısı - Son Dakika

Fas'ın en köklü siyasi oluşumlarından İstiklal Partisi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki bazı bölgeleri "ilhak" planıyla ilgili Fas Meclisini acil toplantıya çağırdı.

İstiklal Partisi Grup Başkanı Nureddin Medyan, Dış İlişkiler ve Ulusal Güvenlik Komisyonuna, Filistin meselesini görüşmek üzere Meclisin olağanüstü toplanması teklifini sundu.

Teklifte, "İsrail'in yeni bölgeleri ilhak etme kararı sonrasında, işgal altındaki Filistin'deki gelişmeler endişeyle takip edilmektedir. Bu durum iki devletli çözüm çabalarını sekteye uğratarak, bölgede bir tehdit oluşturmaktadır." ifadelerine yer verildi.

İstiklal Partisinin olağanüstü toplantı teklifinde Filistin meselesinin Fas halkı için en önemli konulardan biri olduğu ve her zaman öyle kalacağı belirtildi.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.