Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı 27 Eylül'de yeniden başlayacak - Son Dakika

Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı 27 Eylül'de yeniden başlayacak

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisini (TM) temsil eden heyetlerin, Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı'na 27 Eylül'de yeniden başlayacağı bildirildi.

Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı 27 Eylül'de yeniden başlayacak, System.String[]

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisini (TM) temsil eden heyetlerin, Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı'na 27 Eylül'de yeniden başlayacağı bildirildi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi üyesinden alınan bilgiye göre, konseyin temsilcileri Libya Diyalog Toplantısı'na katılmak üzere 25 Eylül'de Fas'a gidecek.

Diyalog toplantısında egemen pozisyonları kimin üstleneceğini belirleme ve Başkanlık Konseyi üyelerini seçme mekanizmaları tartışılacak.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, 17 Eylül'de yaptığı açıklamada, ekim ayı sonunda görevini devredeceğini belirtmişti.

Libya Diyalog Toplantısı

Fas'ın Buznika kentinde Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi heyetleri arasında 6-10 Eylül tarihlerinde "Libya Diyaloğu" görüşmeleri yapılmıştı.

Görüşmelerde, ülkedeki üst düzey kurumlara getirilecek isimlerin atama kriterleri hakkında uzlaşıya varılmış, söz konusu anlaşmayı hayata geçirecek prosedürlerin tamamlanması için ise eylül ayının son haftasında yeniden toplanma kararı alınmıştı.

Fas'ta 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre söz konusu üst düzey kurumlar "Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı"dan oluşuyor.

Libya'nın doğusu ve batısında iki ayrı yönetim olması nedeniyle söz konusu üst düzey kurumlar da çift başlı bir yapı sergiliyor.

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 20:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı 27 Eylül'de yeniden başlayacak - Son Dakika

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