Fas'taki "Libya Diyalog Toplantısı" dördüncü gününde devam ediyor - Son Dakika

Fas'ın Buznika kentinde gerçekleştirilen "Libya Diyalog Toplantısı" dördüncü gününde devam ediyor.

Fas Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Libya hükümeti ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temilciler Meclisi (TM) arasında yürütülen görüşmelere bugün de devam edildiğini aktardı.

Yetkili, heyetlerin akşam saatlerinde de bir araya geleceğini kaydetti.

Konuya ilişkin Fas resmi makamlarından ya da Libyalı taraflardan henüz açıklama gelmedi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki TM heyetleri arasındaki görüşmeler, Buznika kentinde 6 Eylül Pazar günü başlamıştı.

Görüşmelerin iki gün sürmesi planlanıyordu, ancak pazartesi günü uzatılmasına karar verildi. Heyetler salı günü de bir araya geldikten sonra görüşmelere dün bir günlük ara verildi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından heyetler, sonuçları onay için meclislerine sunacak.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, görüşmelerin ön hazırlık olduğunu, bağlayıcı olmadığını ifade etmişti.