Fas'taki "Libya Diyalog Toplantısı" uzatıldı - Son Dakika

Fas'ın Buznika kentinde gerçekleştirilen "Libya Diyalog Toplantısı"nın uzatıldığı bildirildi.

Fas Dışişleri Bakanlığından ismini vermek istemeyen bir yetkili, Libya hükümeti ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temilciler Meclisi (TM) arasında gerçekleştirilen ve bugün bitmesi planlanan toplantının en az bir gün daha uzatıldığını aktardı.

Yetkili, tarafların, aralarındaki anlaşmaların detaylarının görüşülmesi için toplantıyı uzatma kararı aldığını ifade etti.

Konuyla alakalı Fas resmi makamlarından ya da Libyalı taraflardan henüz açıklama gelmedi.

Libya hükümeti ile Hafter'in siyasi müttefiki TM arasında iki gün sürmesi planlanan diyalog toplantısı, Fas'ın başkenti Rabat'ın güneyindeki Buznika kentinde dün başlamıştı.

Libya Diyalog Toplantısı'na, Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Hafter'in siyasi müttefiki TM'den oluşan iki heyet katılıyor.