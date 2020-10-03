Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı uzlaşmacı bir atmosferde geçti - Son Dakika

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisini (TM) temsil eden heyetlerin Fas'taki Libya Diyalog Toplantısı'nın olumlu bir atmosferde geçtiği belirtildi.

Libya Diyalog Toplantısı'nın ikinci turu sonrası düzenlenen basın açıklamasında ortak bildiriyi okuyan TM heyeti üyesi İdris Umran, Fas'ta 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre Libya'daki üst düzey kurumlara atama kriterleri konusundaki görüşmelerin anlaşma ve uzlaşı atmosferinde geçtiğini aktardı.

Umran, 15'inci maddeyle ilgili tüm prosedürler üzerinde tam fikir birliğine varmak için toplantıların sürdüğünü ifade etti.

- Libya Diyalog Toplantısı

Fas'ın Buznika kentinde Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki TM heyetleri arasında 6-10 Eylül'de görüşmeler yapılmıştı.

Görüşmelerin kapanış oturumunda, ülkedeki üst düzey kurumlara getirilecek isimlerin atama kriterleri hakkında uzlaşıya varılmış, söz konusu anlaşmayı hayata geçirecek prosedürlerin tamamlanması için eylül ayının son haftasında yeniden toplanma kararı alınmıştı ancak toplantılar ekim ayına sarkmıştı.

Fas'ta 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre söz konusu üst düzey kurumlar "Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı"dan oluşuyor.

Libya'nın doğusu ve batısında iki ayrı yönetim olması nedeniyle söz konusu üst düzey kurumlar da çift başlı bir yapı sergiliyor.